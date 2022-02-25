Силові підрозділи України розпочали перевірку документів у людей на вулицях. Це необхідно для того, щоб виявляти диверсійні групи.

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У МВС закликали українців допомагати виявляти підозрілих зовні людей, зокрема, зовнішньо, які несподівано з'являють на наших територіях.

Не забувайте носити з собою паспорти, ставитись із розумінням, що можуть бути перевірки паспортів,

– заявив Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України.

Зауважимо, що раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в додатку "Дія" тимчасово не будуть доступні деякі документи та послуги. Це робиться для того, щоб убезпечити дані українців.

У МВС звернулись до українців: дивіться відео