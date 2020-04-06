Украинцев из Турции эвакуировали паромом: фото, видео

Из-за пандемии коронавируса в мире и ограничительных мер, введенных на украинской границе, 35 украинцев из Турции эвакуировали на пароме. Он отправился с турецкого Карасу и прибыл в Черноморск.

На пароме находились 35 граждан Украины. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Ранее У всех туристов с Бали не обнаружили коронавирус: людей отпустили на самоизоляцию

Из Турции паром отправился 4 апреля, а уже утром 6 апреля его встречали в Черноморском морском торговом порту.

Украинцы смогли вернуться домой при содействии МИД и, в частности, Генерального консульства Украины в Стамбуле. Первыми на борт судна поднялись специалисты лабораторного центра Минздрава на водном транспорте, которые провели обследование состояния здоровья всех пассажиров и членов экипажа,

– передают пограничники.

Они также добавляют, что медики во время проверки не выявили у пассажиров и экипажа симптомов заболевания.



Украинцев из Турции эвакуировали паромом / Фото Пресс-центр Госпогранслужбы



Люди отправились из Турции 4 апреля, а в Украину прибыли 6-го / Пресс-центр Госпогранслужбы

Теперь прибывшие из Турции украинцы должны пройти обязательную обсервацию в течение 14 дней. Соответствующие согласия люди уже подписали. Обсервацию они будут проходить в одном определенном Одесской ОГА месте.



Украинцев уже отправили на обсервацию / Пресс-центр Госпогранслужбы

"Пассажиров парома в сопровождении сотрудников Нацполиции доставили в базу обсервации, где за состоянием их здоровья постоянно будут наблюдать медицинские работники", – добавляют в Госпогранслужбе.

Украинцев из Турции эвакуировал паром: видео

Внимание! В условиях закрытия авиапространства, сообщения между городами и усиления мер безопасности в Турции, логистическая возможность возвращения в Украину из Турции с помощью парома является единственной возможной.

Какие ограничения на границе были введены раньше?

С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире и введения в связи с этим карантинных мероприятий в Украине запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). С 17 марта было прекращено международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение. В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения. На территорию государства с тех пор можно было въехать на собственном автотранспорте или пешком.