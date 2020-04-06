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      Украинцев из Турции эвакуировали паромом: фото, видео

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      Украинцев из Турции эвакуировали паромом / Пресс-центр Госпогранслужбы

      Из-за пандемии коронавируса в мире и ограничительных мер, введенных на украинской границе, 35 украинцев из Турции эвакуировали на пароме. Он отправился с турецкого Карасу и прибыл в Черноморск.

      На пароме находились 35 граждан Украины. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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      Из Турции паром отправился 4 апреля, а уже утром 6 апреля его встречали в Черноморском морском торговом порту.

      Украинцы смогли вернуться домой при содействии МИД и, в частности, Генерального консульства Украины в Стамбуле. Первыми на борт судна поднялись специалисты лабораторного центра Минздрава на водном транспорте, которые провели обследование состояния здоровья всех пассажиров и членов экипажа,
      – передают пограничники.

      Они также добавляют, что медики во время проверки не выявили у пассажиров и экипажа симптомов заболевания.


      Украинцев из Турции эвакуировали паромом / Фото Пресс-центр Госпогранслужбы


      Люди отправились из Турции 4 апреля, а в Украину прибыли 6-го / Пресс-центр Госпогранслужбы

      Теперь прибывшие из Турции украинцы должны пройти обязательную обсервацию в течение 14 дней. Соответствующие согласия люди уже подписали. Обсервацию они будут проходить в одном определенном Одесской ОГА месте.


      Украинцев уже отправили на обсервацию / Пресс-центр Госпогранслужбы

      "Пассажиров парома в сопровождении сотрудников Нацполиции доставили в базу обсервации, где за состоянием их здоровья постоянно будут наблюдать медицинские работники", – добавляют в Госпогранслужбе.

      Украинцев из Турции эвакуировал паром: видео

      Внимание! В условиях закрытия авиапространства, сообщения между городами и усиления мер безопасности в Турции, логистическая возможность возвращения в Украину из Турции с помощью парома является единственной возможной.

      Какие ограничения на границе были введены раньше?
      С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире и введения в связи с этим карантинных мероприятий в Украине запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). С 17 марта было прекращено международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение. В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения. На территорию государства с тех пор можно было въехать на собственном автотранспорте или пешком.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Госпогранслужба Карантин в Украине 2020 Новости Турции Эвакуация украинцев
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