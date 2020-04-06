Українців з Туреччини евакуювали поромом: фото, відео
Через пандемію коронавірусу у світі та обмежувальні заходи, введені на українському кордоні, 35 українців з Туреччини евакуювали на поромі. Він відрправився з турецького Карасу та прибув до Чорноморська.
На поромі перебували 35 громадян України. Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.
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З Туреччини пором вирушив 4 квітня, а вже вранці 6 квітня його зустрічали в Чорноморському морському торгівельному порту.
Українці змогли повернутися додому за сприяння МЗС та, зокрема, Генерального консульства України в Стамбулі. Першими на борт судна піднялись спеціалісти лабораторного центру МОЗ на водному транспорті, які провели обстеження стану здоров’я усіх пасажирів та членів екіпажу,
– передають прикордонники.
Вони також додають, що медики під час перевірки не виявили у пасажирів та екіпажу симптомів захворювання.
Українців з Туреччини евакуювали поромом / Фото прессцентр Держприкордонслужби
Люди відправилися з Туреччини 4 квітня, а в Україну прибули 6-го / Пресцентр Держприкордонслужби
Тепер прибулі з Туреччини українці мають пройти обов’язкову обсервацію протягом 14 днів. Відповідні згоди люди вже підписали. Обсервацію вони будуть проходити в одному з визначених Одеською ОДА місці.
Українців вже відпрвили на обсервацію / Пресцентр Держприкордонслужби
"Пасажирів порому у супроводі співробітників Нацполіціі доправили до бази обсервації, де за станом їхнього здоров’я постійно будуть спостерігати медичні працівники", – додають у Держприкордонслужбі.
Українців з Туреччини евакуював пором: відео
Увага! В умовах закриття авіапростору, сполучень між містами і посилення заходів безпеки в Туреччині, логістична можливість повернення в Україну з Туреччини за допомогою порому є єдиною можливою.
Які обмеження на кордоні були введені раніше?З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі та введення у зв'язку з цим карантинних заходів в Україну заборонений в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). З 17 березня було припинене міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення. Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху. На територію держави з того часу можна було в'їхати на власному автотранспорті або пішки.
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