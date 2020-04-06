17:36
6 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Українців з Туреччини евакуювали поромом: фото, відео

      - Читать новость на русском
      Українців з Туреччини евакуювали поромом / Пресцентр Держприкордонслужби

      Через пандемію коронавірусу у світі та обмежувальні заходи, введені на українському кордоні, 35 українців з Туреччини евакуювали на поромі. Він відрправився з турецького Карасу та прибув до Чорноморська.

      На поромі перебували 35 громадян України. Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

      Раніше В усіх туристів із Балі не виявили коронавірусу: людей відпустили на самоізоляцію

      З Туреччини пором вирушив 4 квітня, а вже вранці 6 квітня його зустрічали в Чорноморському морському торгівельному порту.

      Українці змогли повернутися додому за сприяння МЗС та, зокрема, Генерального консульства України в Стамбулі. Першими на борт судна піднялись спеціалісти лабораторного центру МОЗ на водному транспорті, які провели обстеження стану здоров’я усіх пасажирів та членів екіпажу,
      – передають прикордонники.

      Вони також додають, що медики під час перевірки не виявили у пасажирів та екіпажу симптомів захворювання.


      Українців з Туреччини евакуювали поромом / Фото прессцентр Держприкордонслужби


      Люди відправилися з Туреччини 4 квітня, а в Україну прибули 6-го / Пресцентр Держприкордонслужби

      Тепер прибулі з Туреччини українці мають пройти обов’язкову обсервацію протягом 14 днів. Відповідні згоди люди вже підписали. Обсервацію вони будуть проходити в одному з визначених Одеською ОДА місці.


      Українців вже відпрвили на обсервацію / Пресцентр Держприкордонслужби

      "Пасажирів порому у супроводі співробітників Нацполіціі доправили до бази обсервації, де за станом їхнього здоров’я постійно будуть спостерігати медичні працівники", – додають у Держприкордонслужбі.

      Українців з Туреччини евакуював пором: відео

      Увага! В умовах закриття авіапростору, сполучень між містами і посилення заходів безпеки в Туреччині, логістична можливість повернення в Україну з Туреччини за допомогою порому є єдиною можливою. ‪

      Які обмеження на кордоні були введені раніше?З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі та введення у зв'язку з цим карантинних заходів в Україну заборонений в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). З 17 березня було припинене міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення. Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху. На територію держави з того часу можна було в'їхати на власному автотранспорті або пішки.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Карантин в Україні 2020 Держприкордонслужба Новини Туреччини Евакуація українців
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 14:14 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
      Food and Drinks 91516
      сьогодні , 10:40 Коронавірус в Росії: майже 1000 нових випадків за добу
      Лікування 160089
      сьогодні , 11:21 Коронавірус у Бориса Джонсона: Зеленський звернувся до прем'єра Британії
      Новини України 13343
      сьогодні , 14:25 Пожежа в Чорнобильській зоні триває третій день: вогонь намагаються гасити з повітря – відео
      Новини України 11383
      сьогодні , 13:48 В Україні знизилася кількість нових випадків COVID-19
      Новини України 19404
      сьогодні , 12:05 Скандальний владика Павло перебуває у важкому стані через коронавірус, – джерело
      Новини України 13439
      сьогодні , 15:02 Народні депутати, які захворіли на коронавірус: інфографіка
      Новини України 7539
      сьогодні , 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
      Новини шоу-бізнесу 113155
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:31 Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 17:00 В українських лікарів є комбінезони, у нас цього нема, – як Нью-Йорк бореться з коронавірусом
      Остап Яриш
      Залиште відгук