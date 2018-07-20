Украинцев среди пострадавших в результате резни в Германии нет, – МИД
Украинцев нет среди пострадавших в результате нападения на пассажирский автобус вблизи немецких городов Кюкница и Любек.
Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.
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"Нападение на пассажиров автобуса вблизи г. Любек, ФРГ: консул сообщает, что среди пострадавших граждан Украины нет", – говорится в сообщении.
Напомним, 20 июля мужчина в рейсовом автобусе, который ехал из немецкого города Любек в направлении Травемюнде, с ножом набросился на пассажиров. В результате нападения ранения получили 14 человек. 2 человека получили тяжелые ранения
Источник: 24 Канал
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