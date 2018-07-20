Украинцев среди пострадавших в результате резни в Германии нет, – МИД

Украинцев нет среди пострадавших в результате нападения на пассажирский автобус вблизи немецких городов Кюкница и Любек.

Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

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"Нападение на пассажиров автобуса вблизи г. Любек, ФРГ: консул сообщает, что среди пострадавших граждан Украины нет", – говорится в сообщении.

Напад на пасажирів автобуса поблизу м.Любек, ФРН: консул повідомляє, що серед постраждалих громадян України немає. pic.twitter.com/JApFUiOOEa — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 20 липня 2018 р.

Напомним, 20 июля мужчина в рейсовом автобусе, который ехал из немецкого города Любек в направлении Травемюнде, с ножом набросился на пассажиров. В результате нападения ранения получили 14 человек. 2 человека получили тяжелые ранения