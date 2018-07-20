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Українців серед постраждалих внаслідок різанини у Німеччині немає, – МЗС

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Українців серед постраждалих внаслідок різанини у Німеччині немає
Українців серед постраждалих внаслідок різанини у Німеччині немає / Фото з соціальних мереж

Українців немає серед постраждалих у наслідок нападу на пасажирський автобус поблизу німецьких міст Кюкніца та Любек.

Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

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"Напад на пасажирів автобуса поблизу м. Любек, ФРН: консул повідомляє, що серед постраждалих громадян України немає", – йдеться у повідомлені. 

Нагадаємо, 20 липня чоловік у рейсовому автобусі, який їхав з німецького міста Любек в напрямку Травемюнде, з ножем накинувся на пасажирів. В результаті нападу поранення отримали 14 осіб. 2 людей отримали важкі поранення

Теги: Кримінальні новини Жертви МЗС України
Джерело: 24 Канал
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