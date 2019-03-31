21:10
31 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Украинцев в Приднестровье организовано привезли на участок: видео

      315 Читати новину українською
      В Приднестровье украинцев всех вместе привезли на участок для голосования
      В Приднестровье украинцев всех вместе привезли на участок для голосования / Фото из открытых источников

      Граждан Украины в непризнанном Приднестровье всех вместе привезли в консульство Украины в Бельцах, чтобы они смогли там принять участие в президентском голосовании.

      Возле здания украинского консульства образовалась небольшая очередь, сообщает издание Nordnews.md.

      Читайте также: Выборы президента Украины 2019: сколько украинцев уже проголосовали

      Некоторые из присутствующих рассказал, что транспорт предоставила так называемая местная власть в приднестровской Рыбнице. Однако другие утверждают, что за автобусы отвечала украинская община Приднестровья.

      На такой подвоз к месту голосования в Рыбнице ожидают еще 200 человек. Кроме этого, в Молдове работает еще один избирательный участок в посольстве Украины в Кишиневе, другой в консульстве в Бельцах.

      Информацию о бесплатном подвозе к избирательному участку в непризнанном Приднестровье местные СМИ сообщали ранее. Тогда они сообщали, что автобусы повезут избирателей из восьми населенных пунктов региона.
      Со своей стороны, президент непризнанной республики Вадим Красносельский пообещал способствовать проведению выборов президента Украины.

      Что такое Приднестровская Молдавская Республика?
      Это – преимущественно русскоязычный регион, который в 1992 году односторонне провозгласил независимость от остальной Молдовы. Самопровозглашенной "независимости" Приднестровья не признал никто в мире.

      Регион до сих пор получает существенную поддержку России – политическую, экономическую и военную. После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда приняли участие не отдельные бойцы, а целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой. В 1992 году согласно двустороннему российско-молдавской соглашением на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

      В 2018 году в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize спикер молдавского парламента Андриан Канду заявил, что в Приднестровье незаконно находятся около 2 тысяч российских военнослужащих, которых в Кишиневе считают "оккупационными силами", представляющих угрозу безопасности.

      В июне 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к России вывести свои войска из Приднестровья. Несмотря на многочисленные призывы, российские военные до сих пор незаконно остаются на территории так называемой "ПМР".

      Главные даты президентских выборов в Украине

      blog_ava
      Как проходят президентские выборы-2019 по состоянию на 19 часов: главное
      сегодня
      68484
      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Молдова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Россия против Украины: если не признает выборы – есть три сценария
      сегодня , 18:28 Россия против Украины: если не признает выборы – есть три сценария
      Блог Соцмережі 7027
      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      сегодня , 17:55 Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      16121
      Черговий провал СБУ: як підполковник-зрадник зливав інформацію Росії
      сегодня , 18:00 Черговий провал СБУ: як підполковник-зрадник зливав інформацію Росії
      Дмитро Гнап 880
      Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      сегодня , 16:34 Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      Яніна Ткачук 8135
      Поповнення у лавах ЗСУ – пес Спартанець готовий
      сегодня , 14:00 Поповнення у лавах ЗСУ – пес Спартанець готовий
      Повернись живим 1688
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Прогноз погоды на 30 марта: сильные дожди с мокрым снегом накроют часть Украины
       30 марта 2018 , 09:23
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Знаменитий форвард став на захист київського Динамо після матчу з Астаною
       30 ноября 2018 , 14:01
      Как реагировать на незаконную остановку сотрудниками полиции: видео
       18 января , 10:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук