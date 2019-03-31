Украинцев в Приднестровье организовано привезли на участок: видео

Граждан Украины в непризнанном Приднестровье всех вместе привезли в консульство Украины в Бельцах, чтобы они смогли там принять участие в президентском голосовании.

Возле здания украинского консульства образовалась небольшая очередь, сообщает издание Nordnews.md.

Читайте также: Выборы президента Украины 2019: сколько украинцев уже проголосовали

Некоторые из присутствующих рассказал, что транспорт предоставила так называемая местная власть в приднестровской Рыбнице. Однако другие утверждают, что за автобусы отвечала украинская община Приднестровья.

На такой подвоз к месту голосования в Рыбнице ожидают еще 200 человек. Кроме этого, в Молдове работает еще один избирательный участок в посольстве Украины в Кишиневе, другой в консульстве в Бельцах.

Информацию о бесплатном подвозе к избирательному участку в непризнанном Приднестровье местные СМИ сообщали ранее. Тогда они сообщали, что автобусы повезут избирателей из восьми населенных пунктов региона.

Со своей стороны, президент непризнанной республики Вадим Красносельский пообещал способствовать проведению выборов президента Украины. Что такое Приднестровская Молдавская Республика?

Это – преимущественно русскоязычный регион, который в 1992 году односторонне провозгласил независимость от остальной Молдовы. Самопровозглашенной "независимости" Приднестровья не признал никто в мире.



Регион до сих пор получает существенную поддержку России – политическую, экономическую и военную. После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда приняли участие не отдельные бойцы, а целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой. В 1992 году согласно двустороннему российско-молдавской соглашением на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.



В 2018 году в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize спикер молдавского парламента Андриан Канду заявил, что в Приднестровье незаконно находятся около 2 тысяч российских военнослужащих, которых в Кишиневе считают "оккупационными силами", представляющих угрозу безопасности.



В июне 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к России вывести свои войска из Приднестровья. Несмотря на многочисленные призывы, российские военные до сих пор незаконно остаются на территории так называемой "ПМР".

Главные даты президентских выборов в Украине