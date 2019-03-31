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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ЦВК

      Українців у невизнаному Придністров’ї організовано привезли на дільницю: відео

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      У Придністров'ї українців разом привезли на дільницю для голосування
      У Придністров'ї українців разом привезли на дільницю для голосування / Фото з відкритих джерел

      Громадян України у невизнаному Придністров’ї усіх разом привезли до консульства України в Бельцах, аби вони змогли там взяти участь у президентському голосуванні.

      Поблизубудівлі українського консульства утворилась невеличка черга, повідомляє видання Nordnews.md.

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      Дехто із присутніх розповів, що транспорт надала так звана місцева влада у придністровській Рибниці. Однак інші ственрджують, що за автобуси відповідала українська громада Придністров'я.

      На такий підвіз до місця голосування у Рибниці очікують ще 200 осіб. Окрім цієї, у Молдові працює ще одна виборча дільниця у посольстві України в Кишиневі, інша в консульстві в Бельцях.


      Інформацію про безкоштовний підвіз до виборчої дільниці у невизнаному Придністров’ї місцеві ЗМІ повідомляли раніше. Тоді вони повідомляли, що автобуси везтимуть виборців з восьми населених пунктів регіону.

      Зі свого боку, президент невизнаної республіки Вадим Красносельський пообіцяв сприяти проведенню виборів президента України.

      Що таке Придністровська Молдавська Республіка?Це – переважно російськомовний регіон, який у 1992 році односторонньо проголосив незалежність від решти Молдови. Самопроголошеної "незалежності" Придністров'я не визнав ніхто у світі.

      Регіон досі отримує суттєву підтримку Росії – політичну, економічну та військову. Після нетривалої війни 1992 року, в якій загинуло близько 1200 осіб, Кишинів остаточно втратив контроль над регіоном. На боці сепаратистів тоді взяли участь не окремі бійці, а цілі підрозділи та частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою. У 1992 році за двостороннім російсько-молдавському угодою на адмінкордонах між Придністров'ям і рештою Молдови було розпочато миротворча операцію з участю російських і молдовських військ, а також збройних формувань.

      У 2018 році в інтерв'ю латвійському виданню Latvijas Avize спікер Молдовського парламенту Андріан Канду заявив, що у Придністров'ї незаконно перебувають близько 2 тисяч російських військовослужбовців, яких у Кишиневі вважають "окупаційними силами", що представляють загрозу безпеці.

      У червні 2018 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з закликом до Росії вивести свої війська з Придністров'я. Попри численні заклики, російські військові досі незаконно лишаються на території так званої "ПМР".


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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Молдова
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