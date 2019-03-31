Українців у невизнаному Придністров’ї організовано привезли на дільницю: відео

Громадян України у невизнаному Придністров’ї усіх разом привезли до консульства України в Бельцах, аби вони змогли там взяти участь у президентському голосуванні.

Поблизубудівлі українського консульства утворилась невеличка черга, повідомляє видання Nordnews.md.

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Дехто із присутніх розповів, що транспорт надала так звана місцева влада у придністровській Рибниці. Однак інші ственрджують, що за автобуси відповідала українська громада Придністров'я.

На такий підвіз до місця голосування у Рибниці очікують ще 200 осіб. Окрім цієї, у Молдові працює ще одна виборча дільниця у посольстві України в Кишиневі, інша в консульстві в Бельцях.



Інформацію про безкоштовний підвіз до виборчої дільниці у невизнаному Придністров’ї місцеві ЗМІ повідомляли раніше. Тоді вони повідомляли, що автобуси везтимуть виборців з восьми населених пунктів регіону.

Зі свого боку, президент невизнаної республіки Вадим Красносельський пообіцяв сприяти проведенню виборів президента України. Що таке Придністровська Молдавська Республіка?Це – переважно російськомовний регіон, який у 1992 році односторонньо проголосив незалежність від решти Молдови. Самопроголошеної "незалежності" Придністров'я не визнав ніхто у світі.



Регіон досі отримує суттєву підтримку Росії – політичну, економічну та військову. Після нетривалої війни 1992 року, в якій загинуло близько 1200 осіб, Кишинів остаточно втратив контроль над регіоном. На боці сепаратистів тоді взяли участь не окремі бійці, а цілі підрозділи та частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою. У 1992 році за двостороннім російсько-молдавському угодою на адмінкордонах між Придністров'ям і рештою Молдови було розпочато миротворча операцію з участю російських і молдовських військ, а також збройних формувань.



У 2018 році в інтерв'ю латвійському виданню Latvijas Avize спікер Молдовського парламенту Андріан Канду заявив, що у Придністров'ї незаконно перебувають близько 2 тисяч російських військовослужбовців, яких у Кишиневі вважають "окупаційними силами", що представляють загрозу безпеці.



У червні 2018 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з закликом до Росії вивести свої війська з Придністров'я. Попри численні заклики, російські військові досі незаконно лишаються на території так званої "ПМР".



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