Українці мають не дозволити Зеленському продовжити політику обману і крадіжок

Багато людей переживають, мовляв, що буде, якщо Володимир Зеленський стане президентом. Якщо він отримає владу, українцям варто так само не дозволяти йому красти, збагачуватися і домовлятися з Путіним, як не дозволяли це робити Петру Порошенку.

Хочу звернутися до тих, хто переживає: якщо Володимир Зеленських змінить Петра Порошенка у президентському кабінеті, Україну чекають кулуарні домовленості з Кремлем, масштабне обкрадання Ігорем Коломойським, сором за власного президента.

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• Перше: я сам за це дуже переживаю. Я проти того, щоб політичну кар’єру починали з посади президента. Я за те, щоб українські політики спілкувалися українською мовою, захоплювалися українською культурою. Щоб були для всіх прикладом ввічливості і доброчесності. Я сам стараюся бути таким прикладом. Правда, одного разу побився в Раді, зупиняючи корупційний закон.

• Друге: з кулуарними домовленостями з Путіним, з масштабною корупцією і брехнею ми боролися всю каденцію Петра Порошенка. Будьмо реалістами. Після Євромайдану Україна більшу частину часу утверджувалася не завдяки, а всупереч президенту Порошенку. І це головна причина, чому стільки людей готові голосувати за будь-кого, аби позбавити влади брехливого і корумпованого президента.

• І третє. Якщо Володимир Зеленський змінить Порошенка і вирішить продовжити його політику "всіх обману і обкраду", ми з вами маємо і його якомога швидше позбавити влади. Так само не дозволяти красти, збагачуватися і домовлятися з Путіним, як не дозволяли Порошенку.

Звісно, сьогодні у Зеленського є шанс зробити великий внесок у перемогу у війні за незалежність, в ліквідацію бідності і беззаконня. Такий самий шанс, який був у 2014 році у Порошенка.

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Якщо Зеленський теж згає цей шанс, будемо робити успішну, сильну, справедливу державу без нього. І я вірю – в цій справі знову об’єднаються ті, кого ці вибори розділили. Україна буде доброчесною.