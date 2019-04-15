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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Українці мають не дозволити Зеленському продовжити політику обману і крадіжок

      Добродетельная страна 261 Читати новину українською

      Багато людей переживають, мовляв, що буде, якщо Володимир Зеленський стане президентом. Якщо він отримає владу, українцям варто так само не дозволяти йому красти, збагачуватися і домовлятися з Путіним, як не дозволяли це робити Петру Порошенку.

      Хочу звернутися до тих, хто переживає: якщо Володимир Зеленських змінить Петра Порошенка у президентському кабінеті, Україну чекають кулуарні домовленості з Кремлем, масштабне обкрадання Ігорем Коломойським, сором за власного президента.

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      • Перше: я сам за це дуже переживаю. Я проти того, щоб політичну кар’єру починали з посади президента. Я за те, щоб українські політики спілкувалися українською мовою, захоплювалися українською культурою. Щоб були для всіх прикладом ввічливості і доброчесності. Я сам стараюся бути таким прикладом. Правда, одного разу побився в Раді, зупиняючи корупційний закон.

      • Друге: з кулуарними домовленостями з Путіним, з масштабною корупцією і брехнею ми боролися всю каденцію Петра Порошенка. Будьмо реалістами. Після Євромайдану Україна більшу частину часу утверджувалася не завдяки, а всупереч президенту Порошенку. І це головна причина, чому стільки людей готові голосувати за будь-кого, аби позбавити влади брехливого і корумпованого президента.

      • І третє. Якщо Володимир Зеленський змінить Порошенка і вирішить продовжити його політику "всіх обману і обкраду", ми з вами маємо і його якомога швидше позбавити влади. Так само не дозволяти красти, збагачуватися і домовлятися з Путіним, як не дозволяли Порошенку.

      Звісно, сьогодні у Зеленського є шанс зробити великий внесок у перемогу у війні за незалежність, в ліквідацію бідності і беззаконня. Такий самий шанс, який був у 2014 році у Порошенка.

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      Якщо Зеленський теж згає цей шанс, будемо робити успішну, сильну, справедливу державу без нього. І я вірю – в цій справі знову об’єднаються ті, кого ці вибори розділили. Україна буде доброчесною.

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      Автор: Егор Соболев
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Видеоблоги Владимир Зеленский Добродетельная страна
      Источник: 24 канал
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