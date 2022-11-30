Работают они даже в крайне неблагоприятных условиях: в холоде, в темноте, под дождем и снегом. И украинцы благодарны за это.

Интересно Что со светом в Украине: дефицит мощности уменьшается, но все еще действуют аварийные отключения

Украинцы не безразличны

В частности, в сети появилось видео, где украинцы решили лично поблагодарить энергетиков. Так, проезжая мимо, они увидели работников ДТЭК, которые вечером под дождем в глубокой яме чинили электросеть. Они решили угостить их горячим кофе.

Благодаря им в наших домах есть свет. Очень прошу Вас, не будьте равнодушны, поддержите их,

– призвал автор видео.

Украинцы угостили энергетиков кофе: видео

Отметим, что в комментариях люди подчеркнули, что это "один из лучших флешмобов современности". А также выражали благодарность тем, кто возвращает в дома свет:

Наши лучики солнца! Спасибо им очень.

Они воины света. Низкий поклон им.

Спасибо Вам, что свет у нас есть!

Благодарна вам за каждый день со светом! Не обращайте внимания на хейтеров, есть достаточно людей, которые ценят ваши сверхчеловеческие усилия.

Спасибо ребятам, которые спасают людей от тьмы! И они действительно работают в ужасающих условиях, лично видела! Дай им Бог крепкого здоровья!!!

В ДТЭК поблагодарили неравнодушных граждан и отметили, что "свет обязательно победит тьму".

Как вы можете помочь энергетикам

Отметим, что помочь энергетикам возвращать электроэнергию может каждый украинец. Прежде всего – разумным использованием электроэнергии:

не включайте энергоемкие приборы в пиковые часы;

не включайте сразу все приборы, как только подают в дом свет.

Как объясняли в YASNO, в момент подключения света потребляется почти вдвое больше электроэнергии, чем обычно. Поэтому предохранители, трансформаторы и сетевое оборудование не выдерживают и люди снова остаются без электроэнергии, а количество аварийных ситуаций растет.

Поэтому прошу: не включайте в сеть одновременно. Попытайтесь немного растянуть этот процесс во времени,

– призвал Сергей Коваленко.



Ответственное пользование энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала

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