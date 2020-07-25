Оккупанты потеряли одного бойца, еще двое ранены в результате неудачной попытки прорыва в районе Попасной на Луганщине. Пророссийские наемники пытались подвинуть украинских армейцев с их позиций, и получили отпор.

Наступление оккупантов на бойцов ВСУ

На окраинах Попасной воины не сводят глаз с подступов к своим позициям – ждут незваных гостей. Об этом говорится в сюжете на 24 канале.

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"Они здесь постоянно пытаются пролезть в этом направлении. Им просто нужен город Попасная", – сказал военнослужащий Вооруженных сил Виталий.

Они постоянно прощупывают нашу линию фронта. Они здесь сдают экзамены, так сказать, и через нас пытаются пройти,

– объяснил боец ВСУ Александр.

На днях вражеская группа пыталась подступиться. Александр дежурил на посту и одним из первых понял тактику врага. Около 23 часов оккупанты активно начали накрывать огнем соседние позиции, однако стреляли не в сторону его опорного пункта.

"Был такой огонь, направленный не в нашу сторону, а на отвлечение внимания. И мыпоняли, что где-то должна быть вторая группа", – вспомнил украинский военный.



Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал

Несмотря на риски, защитники Попасной решили дать возможность врагу подступиться почти вплотную.

"Действовали своим боевым опытом. Что надо дождаться до последнего. Потому что, если бы завязался бой раньше, то они просто выведали бы наши огневые точки. Доклад был сделан, что мы ждем, выжидаем, а потом доклад пошел, что мы работаем", – сказал Виталий.

Достойный отпор и потери у оккупантов

По данным разведки, в результате достойного отпора украинского войска противник понес потери.

"По данным, у них 2 – "300" и 1 – "200", – отметил боец ВСУ.

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Такие попытки оккупантов происходят минимум раз в неделю. Кроме того попаснянское направление враг ежесуточно активно засыпает боеприпасами разных калибров.

"Периодически нас простреливали. Я не знаю для чего. Наверное, чтобы в тонусе нас держать. Периодически миномет работает 82-й, 120-й. И в последнее время очень много РПГ", – добавил военнослужащий Вооруженных сил Иван.

Воины уверены, такими обстрелами оккупанты стремятся спровоцировать их на ответный огонь, чтобы обеспечить так называемой "картинкой" пропагандистские СМИ.