Окупанти втратили одного бійця, ще двоє поранені внаслідок невдалої спроби прориву в районі Попасної на Луганщині. Проросійські найманці намагались посунути українських армійців з їхніх позицій, і отримали відсіч.

Наступ окупантів на бійців ЗСУ

На околицях Попасної вояки не зводять очей з підступів до своїх позицій – чекають на непроханих гостей. Про це йдеться в сюжеті на 24 каналі.

Читайте також Журналісти ідентифікували бойовиків з групи Гіркіна, які розстрілювали людей у Слов'янську

"Вони тут постійно намагаються пролізти в цьому напрямку. Їм просто потрібне місто Попасна", – сказав військовослужбовець Збройних сил Віталій.

Вони постійно прощупують нашу лінію фронту. Вони тут складають екзамени, так сказати, і через нас намагаються пройти,

– пояснив боєць ЗСУ Олександр.

Днями ворожа група намагалася підступитися. Олександр вартував на посту і одним з перших зрозумів тактику ворога. Близько 23-ї окупанти активно почали накривати вогнем сусідні позиції, проте не стріляли не у бік його опорного пункту.

"Був такий вогонь направлений не в наш бік, а на відволікання уваги. І зрозуміли, що десь має бути друга група", – пригадав український військовий.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал

Попри ризики, захисники Попасної вирішили дати можливість ворогу підступитися майже упритул.

"Діяли своїм бойовим досвідом. Що треба дочекатись до останнього. Тому що, якби зав'язався бій раніше, то вони просто вивідали б наші вогневі точки. Доповідь була зроблена, що ми чекаємо, вичікуємо, а потім доповідь пішла, що ми працюємо", – сказав Віталій.

Гідна відсіч та втрати в окупантів

За даними розвідки внаслідок гідної відсічі українського війська, противник зазнав втрат.

"За даними, в них 2 – "300" і 1 – "200", – зазначив боєць ЗСУ.

До слова Найманці Росії знову відкрили вогонь: де зафіксували обстріли

Такі спроби окупантів відбуваються щонайменше раз на тиждень. Крім того попаснянський напрямок ворог щодоби активно засипає боєприпасами різних калібрів.

"Періодично нас прострілював. Я не знаю для чого. Напевно, щоб в тонусі нас тримати. Періодично міномет працює 82-й, 120-й. І останнім часом дуже багато РПГ", – додав військовослужбовець Збройних сил Іван.

Вояки упевнені, такими обстрілами окупанти прагнуть спровокувати їх на вогонь у відповідь, щоб забезпечити так званою "картинкою" пропагандистські ЗМІ.