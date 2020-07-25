Найманці Росії знову відкрили вогонь: де зафіксували обстріли
Незважаючи на режим припинення вогню, окупаційні війська щодня продовжують обстрілювати наші позиції. Від початку доби 25 липня проросійські бойовики уже тричі відкривали вогонь.
Бойовики використовували гранатомети, кулемети та міномети, повідомиили у пресслужбі Міноборони.
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Де зафіксували обстріли
- На Луганському напрямку найманці Росії тричі обстріляли зі станкового протитанкового гранатомету наші позицій неподалік Причепилівки.
- На Донецькому напрямку на світанку противник обстріляв захисників Опитного.
- Неподалік Водяного окупанти застосували станкові і ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
Ніхто з українських військових не постраждав. У Міноборони запевняють, що ситуація залишається контрольованою.
Окупанти постійно порушують режим тиші
Попри режим припинення вогню, окупанти щодня відкривають вогонь. Лише від початку 2020 року на Донбасі загинуло 65 українських військових.