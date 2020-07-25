Бойовики використовували гранатомети, кулемети та міномети, повідомиили у пресслужбі Міноборони.

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Ніхто з українських військових не постраждав. У Міноборони запевняють, що ситуація залишається контрольованою.

Попри режим припинення вогню, окупанти щодня відкривають вогонь. Лише від початку 2020 року на Донбасі загинуло 65 українських військових.

Список загиблих героїв – за посиланням.

Загалом у 2020 році уже загинули 6 цивільних, ще 42 – отримали поранення. Всього російські найманці з початку року знищили 90 цивільних об’єктів Донбасу та порушили режим тиші понад 91 тисячу разів.

Зауважимо, що Тристороння контактна група домовилася про нове повне припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня 2020 року.



Карта окупованих територій / 24 канал