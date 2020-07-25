Наемники России снова открыли огонь: где зафиксировали обстрелы
Несмотря на режим прекращения огня, оккупационные войска ежедневно продолжают обстреливать наши позиции. С начала суток 25 июля пророссийские боевики трижды открывали огонь.
Боевики использовали гранатометы, пулеметы и минометы, сообщили в пресс-службе Минобороны.
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Где зафиксировали обстрелы
- На Луганском направлении наемники россии трижды обстреляли из станкового противотанкового гранатомета наши позиции неподалеку Причепиловки.
- На Донецком направлении на рассвете противник обстрелял защитников Опросного.
- Неподалеку Водяного оккупанты применили станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Никто из украинских военных не пострадал. В Минобороны уверяют, что ситуация остается контролируемой.
Оккупанты постоянно нарушают режим тишины
Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно открывают огонь. Лишь с начала 2020 года на Донбассе погибли 65 украинских военных.
В целом в 2020 году уже погибли 6 гражданских, еще 42 – получили ранения. Всего российские наемники с начала года уничтожили 90 гражданских объектов Донбасса и нарушили режим тишины более 91 тысячи раз.
Заметим, что Трехсторонняя контактная группа договорилась о новом полном прекращении огня на Донбассе с 00:01 27 июля 2020 года.