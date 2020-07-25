Несмотря на режим прекращения огня, оккупационные войска ежедневно продолжают обстреливать наши позиции. С начала суток 25 июля пророссийские боевики трижды открывали огонь.

Боевики использовали гранатометы, пулеметы и минометы, сообщили в пресс-службе Минобороны.

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Где зафиксировали обстрелы

На Луганском направлении наемники россии трижды обстреляли из станкового противотанкового гранатомета наши позиции неподалеку Причепиловки.

На Донецком направлении на рассвете противник обстрелял защитников Опросного.

Неподалеку Водяного оккупанты применили станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Никто из украинских военных не пострадал. В Минобороны уверяют, что ситуация остается контролируемой.

Оккупанты постоянно нарушают режим тишины

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно открывают огонь. Лишь с начала 2020 года на Донбассе погибли 65 украинских военных.

Список погибших героев – по ссылке.

В целом в 2020 году уже погибли 6 гражданских, еще 42 – получили ранения. Всего российские наемники с начала года уничтожили 90 гражданских объектов Донбасса и нарушили режим тишины более 91 тысячи раз.

Заметим, что Трехсторонняя контактная группа договорилась о новом полном прекращении огня на Донбассе с 00:01 27 июля 2020 года.