На пункте пропуска "Шегини" 15 июня украинцы, которые хотят пересечь украинско-польскую границу, продолжат стоять в длинной очереди. Из-за плохих погодных условий приходится ждать под дождем по 5 часов.

По информации корреспондента 24 канала, сейчас в очереди на пункте пропуска "Шегини" находятся примерно 200 человек.

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Люди стоят под зонтами, в дождевиках по несколько часов, чтобы пересечь границу. И очереди, к сожалению, не уменьшаются. По словам украинских пограничников, все из-за польских коллег, которые все очень долго проверяют.

Очереди на пункте пропуска "Шегини": смотрите фото 24 канала / Богдан Опока

"Очереди возникают из-за того, что при входе на территорию Польши польские пограничники осуществляют температурный скрининг, затем проводятся контрольные операции по установлению правил пребывания и законности входа на территорию Польши", – отметил исполняющий обязанности Западнорегионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавель.

Вчера до обеда была очень большая очередь, по 10 часов стояли, сегодня наверное 5 часов будем стоять,

– рассказал украинец, который едет на работу в Польшу.

Украинские пограничники делают все возможное, чтобы улучшить условия, в которых находятся люди. Вместе с ГСЧС установили палатки, обустроили доступ к питьевой воде, туалету и тому подобное, но это все возле украинской границы, однако там, где польская, люди не имеют ничего.

Сколько украинцев пересекли границу с Польшей

С начала открытия пункта пропуска "Шегини" ежесуточно украинско-польскую границу пересекают более 2,5 тысяч человек, а обратно возвращаются лишь 600.

Для того, чтобы наладить ситуацию на границах, Украина ведет переговоры о возобновлении движения поездов, и также ждет решения Польши относительно разрешения на автомобильное сообщение.

Смотрите видео с пункта пропуска "Шегини":