Украинцы часами мокнут под дождем на границе с Польшей: фото огромной очереди
На пункте пропуска "Шегини" 15 июня украинцы, которые хотят пересечь украинско-польскую границу, продолжат стоять в длинной очереди. Из-за плохих погодных условий приходится ждать под дождем по 5 часов.
По информации корреспондента 24 канала, сейчас в очереди на пункте пропуска "Шегини" находятся примерно 200 человек.
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Люди стоят под зонтами, в дождевиках по несколько часов, чтобы пересечь границу. И очереди, к сожалению, не уменьшаются. По словам украинских пограничников, все из-за польских коллег, которые все очень долго проверяют.
Очереди на пункте пропуска "Шегини": смотрите фото 24 канала / Богдан Опока
"Очереди возникают из-за того, что при входе на территорию Польши польские пограничники осуществляют температурный скрининг, затем проводятся контрольные операции по установлению правил пребывания и законности входа на территорию Польши", – отметил исполняющий обязанности Западнорегионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавель.
Вчера до обеда была очень большая очередь, по 10 часов стояли, сегодня наверное 5 часов будем стоять,
– рассказал украинец, который едет на работу в Польшу.
Украинские пограничники делают все возможное, чтобы улучшить условия, в которых находятся люди. Вместе с ГСЧС установили палатки, обустроили доступ к питьевой воде, туалету и тому подобное, но это все возле украинской границы, однако там, где польская, люди не имеют ничего.
Сколько украинцев пересекли границу с Польшей
С начала открытия пункта пропуска "Шегини" ежесуточно украинско-польскую границу пересекают более 2,5 тысяч человек, а обратно возвращаются лишь 600.
Для того, чтобы наладить ситуацию на границах, Украина ведет переговоры о возобновлении движения поездов, и также ждет решения Польши относительно разрешения на автомобильное сообщение.
Смотрите видео с пункта пропуска "Шегини":