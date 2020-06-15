На пункті пропуску "Шегині" 15 червня українці, які хочуть перетнути українсько-польський кордон, продовжуть стояти в довжелезній черзі. Через погані погодні умови доводиться чекати під дощем по 5 годин.

За інформацією кореспондента 24 каналу, зараз в черзі на пункті пропуску "Шегині" перебуває приблизно 200 людей.

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Люди стоять під парасолями, в дощовиках по кілька годин, аби перетнути кордон. І черги, на жаль, не зменшуються. За словами українських прикордонників, все через польських колег, які все дуже довго перевіряють.

Черги на пункті пропуску "Шегині": дивіться фото 24 каналу / Богдан Опока

"Черги виникають через те, що при вході на територію Польщі польські прикордонники здійснюють температурний скринінг, потім проводяться контрольні операції щодо встановлення правил перебування і законності входу на територію Польщі", – зазначив виконувач обов'язків Західнорегіонального управління Держприкордонслужби Олексій Гавель.

Вчора до обіду була дуже велика черга, по 10 годин стояли, сьогодні напевно 5 годин будемо стояти,

– розповів українець, який їде на роботу до Польщі.

Українські прикордонники роблять усе можливе, аби покращити умови, в яких перебувають люди. Разом з ДСНС встановили намети, облаштували доступ до питної води, туалету тощо, але це все біля українського кордону, однак, де польський, то люди не мають нічого.

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Від початку відкриття пункту пропуску "Шегині" щодоби українсько-польський кордон перетинають понад 2,5 тисячі людей, а назад повертаються лише 600.

Для того, щоб налагодити ситуацію на кордонах, Україна веде переговори про відновлення руху поїздів, і також чекає рішення Польщі щодо дозволу на автомобільне сполучення.

Дивіться відео з пункту пропуску "Шегині":