Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на заседании Европарламента, передает 24 канал. По ее словам, украинцы несут пламя свободы для всех европейцев.

Важно Полный текст речи Зеленского на заседании Европарламента

Они защищают свою жизнь, но так же они бьются за наши ценности, и они не боятся умирать за них... Президент Зеленский и украинский народ являются настоящим вдохновением,

– заявила Урсула фон дер Ляен.

Украина – часть европейской семьи

В последнем разговоре с Урсулой фон дер Ляен президент Зеленский сказал о мечте украинцев – присоединиться к ЕС. По словам президента Еврокомиссии, сегодня Европейский Союз и Украина ближе, чем когда-либо.

Украине и Европе предстоит еще долгий путь: закончить войну и обсудить следующие шаги. Но немка уверена, что сейчас никто не сомневается, что люди, которые так храбро стали на защиту европейских ценностей, должны быть членами европейской семьи.

И потому я скажу: да здравствует Европа и да здравствует свободная и независимая Украина. Слава Украине!,

– завершила выступление Урсула фон дер Ляен.

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