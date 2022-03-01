Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на засідання Європарламенту, передає 24 канал. За її словами, українці несуть полум'я свободи для всіх європейців.

Важливо Повний текст промови Зеленського на засіданні Європарламенту

Вони захищають своє життя, але так само вони б'ються за наші цінності, і вони не бояться вмирати за них… Президент Зеленський і український народ є справжнім натхненням,

– заявила президентка Європейської комісії.

Україна – частина європейської родини

В останній розмові з Урсулою фон дер Ляєн президент Зеленський сказав про мрію українців – приєднатися до ЄС. За словами президентки Єврокомісії, сьогодні Європейський Союз і Україна є ближчим, ніж коли-небудь.

Україні та Європі потрібно пройти ще довгий шлях: закінчити війну та обговорити наступні кроки. Але німкеня впевнена, що зараз ніхто не має сумнівів, що люди, які так хоробро стали на захист європейських цінностей, мають бути членами європейської родини.

І тому я скажу: хай живе Європа і хай живе вільна і незалежна Україна. Слава Україні!,

– завершила виступ Урсула фон дер Ляєн.

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