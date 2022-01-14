Украинцы должны гордиться возвращением в клуб космических государств

Невероятно! Украинский спутник "Січ-2-30" успешно отправился в космос на ракете Илона Маска. И этим следует гордиться. Далее читайте на украинском.

Великий стрибок

По-перше, для України — це перший з 2011 року запуск власної техніки до космосу.

Розлого SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з українським супутником на борту

Перефразовуючи Ніла Армстронга, це хоч і маленький крок для світу, але великий стрибок для вітчизняної космічної галузі, адже може стати початком її виходу з кризи.

По-друге, цей супутник планують використовувати не тільки для моніторингу стану довкілля та відстеження природних катаклізмів, але й для спостереження за переміщенням військ, що критично важливо на фоні нарощення Росією напруги поблизу наших кордонів.

Лише початок

Загалом, в рамках космічної програми планується вивести на орбіту 8 українських супутників до 2025 року.

Сподіваюсь, сьогоднішня подія дійсно розпочне період відновлення вітчизняної космічної промисловості. Адже вона про високі технології, обдарованих спеціалістів та великі інвестиції.

Все те, що потрібно нашій країни, щоб зробити великий економічний стрибок.

Історичний запуск українського супутника – дивіться відео