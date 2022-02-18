Почему Украина никогда не сможет избавиться от угрозы со стороны России, а украинцам рано или поздно придется воевать – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал руководитель департамента политики безопасности Центра политических студий "Доктрина" Глеб Парфенов.
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Угроза никуда не денется
По словам специалиста, с 2014 года ситуация не изменилась.
Россия – как угроза для независимой Украины – будет еще очень долго, и, конечно, они постепенно наращивали потенциал, каждый год по несколько раз увеличивали количество батальоно-тактических групп на границе. И это будет продолжаться, украинцы должны понять, что рано или поздно, но воевать придется,
– отметил Парфенов.
Он объяснил, что никому не известно, что будет через год и Украина должна это понимать.
Парфенов уверен, что угроза со стороны России будет всегда / Фото из архива автора
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Как Украина может себя защитить
Как говорили римляне: хочешь мира – готовься к войне. Единственным элементом защиты от агрессии является боеспособная и полноценная армия... Если ВСУ будут развиваться еще больше, то вопрос волнения отпадет сам по себе,
– подчеркнул эксперт.
Он также прокомментировал украинские учения "Метель – 2022".
По мнению специалиста, то, что они проводятся на военных полигонах по всей территории Украины, означает, что отрабатываются потенциальные направления ударов врага. Кроме того, "Метель – 2022" является ответом на военные учения России и Беларуси.
ВСУ должны развиваться, чтобы Россия не решилась на вторжение / Фото ВСУ
Это является нормальной практикой, потому что под предлогом учений позволяет приводить боевые части к максимально возможной готовности на направлениях учений, что фактически нивелирует возможности противника, потому что заставляет его задействовать для потенциального наступления больше сил, чем у него есть, а для этого нужно время, да и может быть потеряно окно возможностей,
– добавил Глеб Парфенов.
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