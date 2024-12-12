Это анонсировал советник президента Украины Александр Камышин на 7-м Немецко-украинском бизнес-форуме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что известно о плане возвращения украинцев из-за границы

Как рассказал Камышин, уже с первых месяцев следующего года начнет работать украинско-немецкая программа под эгидой новосозданного Министерства единства по возвращению украинцев на Родину, где их могут привлечь к работе на объектах оборонной промышленности.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, как пишет Die Welt, надеется, что все украинцы, которые находятся в Германии, быстро вернутся. По его словам, Киев уже обсудил технические детали возвращения людей с федеральным правительством страны.

Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и находить решения того, как мы можем вернуть всех украинцев как можно скорее,

– заявил он.

Напомним, на сайте Рады 3 декабря появился проект постановления о назначении Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра Украины – министра национального единства Украины, которое будет работать с внешне перемещенными лицами, которые, в частности, находятся в Германии, Польше и Чехии.