Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

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Что известно о Министерстве национального единства

На сайте Рады 3 декабря появился проект постановления о назначении Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра Украины – министра национального единства Украины.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Чернышова предложили на заседании фракции "Слуга народа". Как сообщает УП, не поддержали решение только депутаты из "группы Павлюка". Чернышов будет министром с приставкой "вице-премьер". Назначение также уже рассмотрел и рекомендовал Комитет ВРУ.

Окончательно назначение Чернышова будет принимать Верховная Рада. По словам нардепа Ярослава Железняка, голосование за решение состоится в этот же день – то есть 3 декабря.

Уже третье название. Было министерство единства, потом министерство объединения украинцев, потом министерство национального единства,

– отмечает Железняк.

Известно, что в 2020-2022 годах Чернышов был министром развития общин и территорий, а в 2022-м возглавил правление НАК "Нафтогаз Украины".

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Ранее отмечалось, что Министерство национального единства будет работать с внешне перемещенными лицами, которые, в частности, находятся в Германии, Польше и Чехии. В планах – открытие представительств в указанных странах.

Что известно о Плане стойкости, где был пункт о Министерстве единства

Напомним, Зеленский анонсировал создание нового Министерства единства в ноябре во время презентации Плана стойкости Украины в Верховной Раде.

Также в пункте о "человеческом капитале" президент говорил о планах создать Национальный стандарт безбарьерности, институт множественного гражданства, перезапустить дипломатическую службу.

Зеленский хочет инициировать "культурный Рамштайн", будет вестись работа по созданию кафедры украинистики в иностранных университетах.

Также новый План стойкости президента предусматривает приоритеты в инвестициях, функционирование энергетического сектора, увеличение производства оружия, динамическую противоракетную оборону и сохранение природных ресурсов.