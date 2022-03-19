Украинцы из рук врага ничего не взяли, – ВСУ о так называемой вражеской гумпомощи

Российские оккупанты пытались раздать гумпомощь на Киевщине и Херсонщине. Местные даже под давлением из рук неприятеля ничего не взяли.

В Генштабе говорят, что враг не имеет успехов в открытом бою. Именно поэтому оккупанты продолжают террор местного населения.

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В населенных пунктах Черниговской области российские захватчики пытались раздавать "гуманитарную помощь". Местные жители даже под давлением из рук неприятеля ничего не взяли. Похожие мероприятия оккупанты пытаются проводить и в Киевской и Херсонской областях,

– заявили в ВСУ.

Также там говорят, что с помощью пропагандистских сюжетов противник пытается сформировать картинку лояльного отношения местного населения к оккупационным властям.

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