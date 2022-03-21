Украинцы из Херсона, Николаева и Бердянска попытались убежать от активных вражеских обстрелов в Крым. Оккупанты нашли способы поиздеваться над теми, кто искал спасения своей жизни.

Читайте также Ограбили магазины, а мужчин вывели в поле: жители освобожденной деревни – о зверствах россиян

Издевательства оккупантов над беженцами

Зафиксированы случаи, когда украинцев принудительно направляли в сторону Крыма, обстреливая "зеленые" коридоры. Также из-за блокирования оккупантами гумконвоев люди вынуждены в поисках пищи отправляться на оккупированный полуостров.

По прибытию на территорию Крыма оккупанты забирают у наших граждан паспорта и выдают "удостоверения временного пребывания". Кроме того, при проверках людей заставляют раздеваться, оставляя на холоде в морозную погоду.

Смотрите также: Сколько граждан верят в победу Украины