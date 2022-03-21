Українці з Херсонщини, Миколаєва та Бердянська спробували втекти від активних ворожих обстрілів у Крим. Окупанти знайшли способи познущатися з тих, хто шукав порятунку свого життя.

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Знущання окупантів над біженцями

Зафіксовано випадки, коли українців примусово скеровували у бік Криму, обстрілюючи "зелені" коридори. Також через блокування окупантами гумконвоїв люди вимушені у пошуках їжі вирушати до окупованого півострова.

По прибуттю на територію Криму окупанти забирають в наших громадян паспорти та видають "посвідки тимчасового перебування". Окрім того, під час перевірок людей змушують роздягатися, залишаючи на холоді у морозну погоду.

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