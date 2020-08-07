Срок пребывания украинцев в Румынии, которіе не смогли покинуть территорию страны из-за пандемии COVID-19, истекает уже 12 августа. Посольство Украины в Румынии предупредило, что те должны покинуть территорию страны вовремя.

Об этом сообщили в пресс-служба ведомства. Там сослались на распоряжение правительства Румынии.

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В распоряжении говорится, что право на пребывание иностранцев на территории страны, предоставленное въездными визами в Румынию, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения.

Что следует знать украинском, которые вернутся из Румынии

Стоит отметить, что с 27 июля Румыния входит в список стран красной зоны. Дело в том, что там зафиксировали значительное распространение случаев заболевания COVID-19.

Именно поэтому всем украинцам, которые вернутся из Румынии, необходимо находиться 14 дней в изоляции по задекларированному адресу. Обязательно нужно будет установить на смартфоне электронное приложение "Дій вдома", с помощью которого местные власти смогут отслеживать, действительно ли человек соблюдает правила изоляции. Также возможен вариант обсервации в специальных заведениях.

Справка. В Румынии зафиксировано почти 58 тысяч больных COVID-19. Выздоровели за время пандемии 28992 человек, а умерли – 2566.