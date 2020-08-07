Украинцы, которые застряли в Румынии из-за пандемии, должны вернуться домой: названа дата
Срок пребывания украинцев в Румынии, которіе не смогли покинуть территорию страны из-за пандемии COVID-19, истекает уже 12 августа. Посольство Украины в Румынии предупредило, что те должны покинуть территорию страны вовремя.
Об этом сообщили в пресс-служба ведомства. Там сослались на распоряжение правительства Румынии.
Интересно На границе с Румынией заработает еще один пункт пропуска: правила пересечения
В распоряжении говорится, что право на пребывание иностранцев на территории страны, предоставленное въездными визами в Румынию, сохраняется в течение 90 дней с момента прекращения чрезвычайного положения.
Что следует знать украинском, которые вернутся из Румынии
Стоит отметить, что с 27 июля Румыния входит в список стран красной зоны. Дело в том, что там зафиксировали значительное распространение случаев заболевания COVID-19.
Именно поэтому всем украинцам, которые вернутся из Румынии, необходимо находиться 14 дней в изоляции по задекларированному адресу. Обязательно нужно будет установить на смартфоне электронное приложение "Дій вдома", с помощью которого местные власти смогут отслеживать, действительно ли человек соблюдает правила изоляции. Также возможен вариант обсервации в специальных заведениях.