Термін перебування українців у Румунії, які не змогли залишити територію країни через пандемію COVID-19, спливає вже 12 серпня. Посольство України в Румунії попередило, що ті повинні залишити територію країни вчасно.

Про це повідомили у пресслужбі відомства. Там послалися на розпорядження уряду Румунії.

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У розпорядженні йдеться про те, що право на перебування іноземців на території країни, надане в'їзними візами в Румунію, зберігається впродовж 90 днів з моменту припинення надзвичайного стану.

Що варто знати українцям, які повернуться з Румунії

Варто зазначити, що з 27 липня Румунія входить до списку країн червоної зони. Річ у тім, що там зафіксували значне поширення випадків захворювання на COVID-19.

Саме через це усім українцям, які повернуться з Румунії, необхідно перебувати 14 днів на ізоляції за задекларованою адресою. Обов'язково потрібно буде встановити на смартфоні електронний додаток "Дій вдома", за допомогою якого місцева влада зможе відстежувати, чи дійсно людина дотримується правил ізоляції. Також можливий варіант обсервації у спеціальних закладах.

Довідка. У Румунії зафіксовано майже 58 тисяч хворих на COVID-19. Одужало за час пандемії 28 992 осіб, а померло – 2 566.