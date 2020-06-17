На кордоні з Румунією запрацює ще один пункт пропуску: правила перетину
З 17 червня відновлює роботу ще один пункт пропуску на кордоні з Румунією. Перетнути кордон громадяни зможуть у пункті Солотвино – Сігет-Мармацієй.
Роботу пункту пропуску на кордоні з Румунією відновлять з 18:00 17 червня, інформує пресслужба Держприкордонслужби.
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Поновлюється робота пункту пропуску Солотвино – Сігету-Мармацієй,
– йдеться у повідомленні.
Перетнути кордон зможуть
- громадяни, які офіційно працевлаштовані на території Румунії та мають підтверджувальні документи (без проходження обов’язкової обсервації);
- мандрівники, які прямують туди транзитом (протягом 48 годин);
- решта категорія людей, які прибувають на територію Румунії, повинні обов’язково пройти обсервацію.
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Відкриття кордонів: що відомо
- 66 контрольно-перепускних пунктів, які закрили через карантин, відновили роботу з 00:00 29 травня.
- З 1 червня почали працювати ще 5 пунктів пропуску.
- 17 червня стало відомо, що уряд відкрив пішохідні пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю та автомобільний – лише до Білорусі.
Загалом з української сторони відкрили пропуск на КПП на кордоні з:
- Польщею;
- Словаччиною;
- Угорщиною;
- Румунією;
- Молдовою;
- Росією;
- Білоруссю.
- Повністю кордони із сусідніми державами Україна планує відкрити до середини липня.
- Для зручності громадян прикордонники створили інтерактивну карту, на якій позначено усі пункти пропуску, а також інформацію про стан та завантаженість.