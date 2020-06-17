Послаблення карантину: Кабмін відкрив пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю
У межах послаблення карантину Україна відновлює пішохідний рух через пункти пропуску на кордоні з Росією та Республікою Білорусь. Також уряд відновив можливість перетнути кордон з Білоруссю на авто.
Поновлення роботи пунктів пропуску до Білорусі та Росії
Відповідне рішення ухвалили під час засідання українського уряду 17 червня. Про це повідомляє пресслужба МВС.
Важливо Уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня: що заборонили
Відповідно до постанови Кабміну, буде відновлено
- пішохідне сполучення з Росією та Білоруссю (мовиться про всі пункти пропуску, де воно було закритим),
- автомобільний рух через кордон з Білоруссю, але лише у пунктах пропуску "Дольськ" і "Вільча".
Проєкт акту розроблено з метою поновлення пішохідного сполучення в пунктах пропуск на кордоні з Росією та Білоруссю у зв’язку з поступовим послабленням карантину в Україні. Тому буде поновлено пішохідний рух для громадян України та рух автомобільного транспорту у пунктах пропуску через кордон для автомобільного сполучення "Дольськ" і "Вільча",
– зазначив під час засідання уряду очільник МВС Арсен Аваков.
Проєкт розпорядження Кабміну щодо відкриття пунктів пропуску на кордоні з РФ і Білоруссю / Фото з телеграм-каналу нардепа Олексія Гончаренка
Радимо ознайомитися Україна відкрила кордон: кого пускають і правила в'їзду
Що цьому передувало
На початку червня Україна відкрила ще 5 пунктів пропуску. Запрацювали вони на кордоні між Україною та Угорщиною, Словаччиною і Молдовою. З них два – на кордоні з країною ЄС.
Які пункти пропуску запрацювали станом на 1 червня
На кордоні з Молдовою
- Кельменці – Ларга;
- Сокиряни – Окниця;
- Маяки – Паланка – Удобне;
- Серпневе-1 – Басараб'яска;
- Крива – Мамалига;
- Мирне – Табаки;
- Брічень – Росошани.
На кордоні зі Словаччиною
- Малий Березний – Убля.
- Малі Селменці – Великі Селменці.
Хто зможе перетнути словацький кордон
- Особи з дозволом на тривале перебування.
- Особи, які здійснюють транзит;
- Особи, яким було надано дозвіл відповідним міністерством.
До цього Держприкордонслужба відновила роботу 66 пунктів пропуску. Тобто загалом зараз працює 71 пункт. на кордоні з:
- Польщею,
- Словаччиною,
- Угорщиною,
- Румунією,
- Молдовою.
Для зручності громадян прикордонники запропонували інтерактивну карту, на якій позначено усі пункти пропуску, а також інформацію про стан та завантаженість.
На карті – усі пункти пропуску / Скриншот інтерактивної карти