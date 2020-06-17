У межах послаблення карантину Україна відновлює пішохідний рух через пункти пропуску на кордоні з Росією та Республікою Білорусь. Також уряд відновив можливість перетнути кордон з Білоруссю на авто.

Поновлення роботи пунктів пропуску до Білорусі та Росії

Відповідне рішення ухвалили під час засідання українського уряду 17 червня. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Важливо Уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня: що заборонили

Відповідно до постанови Кабміну, буде відновлено

пішохідне сполучення з Росією та Білоруссю (мовиться про всі пункти пропуску, де воно було закритим),

автомобільний рух через кордон з Білоруссю, але лише у пунктах пропуску "Дольськ" і "Вільча".

Проєкт акту розроблено з метою поновлення пішохідного сполучення в пунктах пропуск на кордоні з Росією та Білоруссю у зв’язку з поступовим послабленням карантину в Україні. Тому буде поновлено пішохідний рух для громадян України та рух автомобільного транспорту у пунктах пропуску через кордон для автомобільного сполучення "Дольськ" і "Вільча",

– зазначив під час засідання уряду очільник МВС Арсен Аваков.



Проєкт розпорядження Кабміну щодо відкриття пунктів пропуску на кордоні з РФ і Білоруссю / Фото з телеграм-каналу нардепа Олексія Гончаренка

Радимо ознайомитися Україна відкрила кордон: кого пускають і правила в'їзду

Що цьому передувало

На початку червня Україна відкрила ще 5 пунктів пропуску. Запрацювали вони на кордоні між Україною та Угорщиною, Словаччиною і Молдовою. З них два – на кордоні з країною ЄС.

Які пункти пропуску запрацювали станом на 1 червня

На кордоні з Молдовою

Кельменці – Ларга;

Сокиряни – Окниця;

Маяки – Паланка – Удобне;

Серпневе-1 – Басараб'яска;

Крива – Мамалига;

Мирне – Табаки;

Брічень – Росошани.

На кордоні зі Словаччиною

Малий Березний – Убля.

Малі Селменці – Великі Селменці.

Хто зможе перетнути словацький кордон

Особи з дозволом на тривале перебування.

Особи, які здійснюють транзит;

Особи, яким було надано дозвіл відповідним міністерством.

До цього Держприкордонслужба відновила роботу 66 пунктів пропуску. Тобто загалом зараз працює 71 пункт. на кордоні з:

Польщею,

Словаччиною,

Угорщиною,

Румунією,

Молдовою.

Для зручності громадян прикордонники запропонували інтерактивну карту, на якій позначено усі пункти пропуску, а також інформацію про стан та завантаженість.



На карті – усі пункти пропуску / Скриншот інтерактивної карти