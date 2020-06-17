Ослабление карантина: Кабмин открыл пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью
В рамках ослабление карантина Украина возобновляет пешеходное движение через пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью. Также правительство возобновило возможность пересечения границы с Белоруссией на автомобиле.
Возобновление работы пунктов пропуска в Беларуси и России
Соответствующее решение приняли на заседании украинского правительства 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Согласно постановлению Кабмина, будет восстановлено
- пешеходное сообщение с Россией и Белоруссией (речь идет о всех пунктах прпуска, где оно было зарыто.)
- автомобильное движение через границу с Беларусью, но только в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча".
Проект акта разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с постепенным ослаблением карантина в Украине. Поэтому будет возобновлено пешеходное движение для граждан Украины и движение автомобильного транспорта в пунктах пропуска через границу для автомобильного сообщения "Дольск" и "Вильча",
– отметил во время заседания правительства глава МВД Арсен Аваков.
Проект распоряжения Кабимну об открытии пунктов пропуска на границе с РФ и Белоруссией / Фото из телеграм-канала нардепа Алексея Гончаренко
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Что этому предшествовало
В начале июня Украина открыла еще 5 пунктов пропуска. Заработали они на границе между Украиной и Венгрией, Словакией и Молдовой. Из них два – на границе со страной ЕС.
Какие пункты пропуска заработали состоянию на 1 июня
На границе с Молдовой
- Кельменцы – Ларга;
- Сокиряны – Окница;
- Маяки – Паланка – Удобное;
- Августовское-1 – Басарабьяска;
- Кривая – Мамалыга;
- Мирное – Табаки;
- Бричень – Росошаны.
На границе со Словакией
- Малый Березный – Убля.
- Малые Селменцы – Большие Селменцы.
Кто сможет пересечь словацкую границу
- Лица с разрешением на длительное пребывание.
- Лица, осуществляющие транзит;
- Лица, которым было предоставлено разрешение соответствующим министерством.
До этого Госпогранслужба возобновила работу 66 пунктов пропуска. То есть в целом сейчас работает 71 пункт на границе с:
- Польшей,
- Словакией,
- Венгрией,
- Румынией,
- Молдовой.
Для удобства граждан пограничники предложили интерактивную карту, на которой обозначены все пункты пропуска, а также информацию о состоянии и загруженности.
На карте – все пункты пропуска / Скриншот интерактивной карты