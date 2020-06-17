В рамках ослабление карантина Украина возобновляет пешеходное движение через пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью. Также правительство возобновило возможность пересечения границы с Белоруссией на автомобиле.

Возобновление работы пунктов пропуска в Беларуси и России

Соответствующее решение приняли на заседании украинского правительства 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Согласно постановлению Кабмина, будет восстановлено

пешеходное сообщение с Россией и Белоруссией (речь идет о всех пунктах прпуска, где оно было зарыто.)



автомобильное движение через границу с Беларусью, но только в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча".

Проект акта разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с постепенным ослаблением карантина в Украине. Поэтому будет возобновлено пешеходное движение для граждан Украины и движение автомобильного транспорта в пунктах пропуска через границу для автомобильного сообщения "Дольск" и "Вильча",

– отметил во время заседания правительства глава МВД Арсен Аваков.



Проект распоряжения Кабимну об открытии пунктов пропуска на границе с РФ и Белоруссией / Фото из телеграм-канала нардепа Алексея Гончаренко

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Что этому предшествовало

В начале июня Украина открыла еще 5 пунктов пропуска. Заработали они на границе между Украиной и Венгрией, Словакией и Молдовой. Из них два – на границе со страной ЕС.

Какие пункты пропуска заработали состоянию на 1 июня

На границе с Молдовой

Кельменцы – Ларга;

Сокиряны – Окница;

Маяки – Паланка – Удобное;

Августовское-1 – Басарабьяска;

Кривая – Мамалыга;

Мирное – Табаки;

Бричень – Росошаны.

На границе со Словакией

Малый Березный – Убля.

Малые Селменцы – Большие Селменцы.

Кто сможет пересечь словацкую границу

Лица с разрешением на длительное пребывание.

Лица, осуществляющие транзит;

Лица, которым было предоставлено разрешение соответствующим министерством.

До этого Госпогранслужба возобновила работу 66 пунктов пропуска. То есть в целом сейчас работает 71 пункт на границе с:

Польшей,

Словакией,

Венгрией,

Румынией,

Молдовой.

Для удобства граждан пограничники предложили интерактивную карту, на которой обозначены все пункты пропуска, а также информацию о состоянии и загруженности.



На карте – все пункты пропуска / Скриншот интерактивной карты