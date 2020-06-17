На границе с Румынией заработает еще один пункт пропуска: правила пересечения
С 17 июня возобновляет работу еще один пункт пропуска на границе с Румынией. Пересечь границу граждане смогут в пункте Солотвино – Сигету-Мармацией.
Работу пункта пропуска на границе с Румынией возобновят с 18:00 17 июня, информирует пресс-служба Госпогранслужбы.
Читайте также Карантин в Украине продолжили до 31 июля
Возобновляется работа пункта пропуска Солотвино – Сигету-Мармацией,
– говорится в сообщении.
Пересечь границу смогут
- граждане, которые официально трудоустроены на территории Румынии и имеют подтверждающие документы (без прохождения обязательной обсервации)
- путешественники, которые направляются туда транзитом (в течение 48 часов);
- остальные категории людей, которые прибывают на территорию Румынии, должны обязательно пройти обсервацию.
Обратите внимание Украина открыла границу: кого пускают и правила въезда
Открытие границ: что известно
- 66 контрольно-пропускных пунктов, которые закрыли из-за карантина, возобновили работу с 00:00 29 мая.
- С 1 июня начали работать еще 5 пунктов пропуска.
- 17 июня стало известно, что правительство открыло пешеходные пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью и автомобильный – только в Беларуси.
В целом с украинской стороны открыли пропуск на КПП на границе с:
- Польшей;
- Словакией;
- Венгрией;
- Румынией;
- Молдовой;
- Россией;
- Беларусью.
- Полностью границы с соседними государствами Украина планирует открыть до середины июля.
- Для удобства граждан пограничники создали интерактивную карту, на которой обозначены все пункты пропуска, а также информация о состоянии и загруженности.