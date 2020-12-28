Украинские мигранты смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса в Польше. Однако для этого нужно иметь определенный перечень документов.

Официальные документы должны подтверждать постоянное место жительства в Польше. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, сообщает "Польское радио".

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Что нужно иметь для бесплатной вакцинации:

"карту поляка",

временный или постоянный вид на жительство.

Других документов, в частности, разрешений на работу или на учебу показывать не нужно. Сделать прививку от COVID-19 в Польше смогут также бездомные или люди без страховки.

Каждый человек, который легально проживает на территории Республики Польша. Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут получить вакцину бесплатно,

– отметил Дворчик.

Что известно о вакцинации в Польше

В Польше, как и в других странах ЕС, вакцинация началась 27 декабря.

Первая партия вакцин, которую завезли в страну, составляет 10 тысяч доз. Однако до конца января в Польшу планируют привезти еще 1,5 миллиона доз.

Обратите внимание! В Польше с 28 декабря до 17 января ввели жесткий локдаун. Например, в новогоднюю ночь людям запретили выходить из дома.



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