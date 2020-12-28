Українці-мігранти зможуть безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу у Польщі: подробиці
Українські мігранти зможуть безкоштовно отримати вакцину від коронавірусу у Польщі. Однак для цього потрібно мати певний перелік документів.
Офіційні документи повинні підтверджувати постійне місце проживання у Польщі. Про це заявив голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє "Польське радіо".
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Що треба мати для безкоштовної вакцинації:
- "карту поляка",
- тимчасову або постійну посвідку на проживання.
Інших документів, зокрема, дозволів на роботу чи на навчання показувати не потрібно. Зробити щеплення від COVID-19 у Польщі зможуть також безхатьки або люди без страховки.
Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща. Тут немає обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть отримати вакцину безкоштовно,
– наголосив Дворчик.
Що відомо про вакцинацію у Польщі
- У Польщі, як і в інших країнах ЄС, вакцинація розпочалась 27 грудня.
- Перша партія вакцин, яку завезли до країни, становить 10 тисяч доз. Однак до кінця січня у Польщу планують привезти ще 1,5 мільйона доз.
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