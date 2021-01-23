В Польше отменили обязательный 10-дневный карантин для иностранцев. Однако для этого прибывшие должны показать отрицательный тест на коронавирус.

Каковы требования к тесту

Тест должен быть получен не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Об этом сообщает официальный вестник правительства Dziennik Ustaw.

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Документ с тестом должен быть на польском или английском языках. К слову, такие правила теперь будут действовать и при пересечении границы Польши и Германии.

С тех пор будут действовать нововведения

Распоряжение вступило в силу 23 января, то есть, при наличии отрицательного теста, украинцы уже могут отказываться от карантина.

Заметим, в конце декабря Польша начала вакцинацию против COVID-19. Впоследствии страна планирует выдавать гражданам паспорта, подтверждающих наличие прививки.

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