У Польщі скасували обов'язковий 10-денний карантин для іноземців. Однак для цього прибулі мають показати негативний тест на коронавірус.

Які вимоги до тесту

Тест повинен бути отриманий не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. Про це повідомляє офіційний вісник уряду Dziennik Ustaw.

До речі Польща планує видавати паспорти вакцинації після щеплення від COVID-19: деталі

Документ із тестом має бути польською або англійською мовами. До слова, такі правила тепер діятимуть і при перетині кордону Польщі та Німеччини.

Відколи діятимуть нововведення

Розпорядження набуло чинності 23 січня, тобто, за наявності негативного тесту, українці вже можуть відмовлятись від карантину.

Зауважимо, наприкінці грудня Польща розпочала вакцинацію проти COVID-19. Згодом країна планує видавати громадянам паспорти, які підтверджуватимуть наявність щеплення.

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