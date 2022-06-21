Средства предоставляет Общество Красного Креста Украины в рамках сотрудничества между Министерством развития общин и территорий Украины, Международной Федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца и ООК. Об этом сообщили на официальной странице "ПриватБанка".

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Какая сумма денежной помощи

Организация начинает выплату компенсации за временное размещение внутриперемещенных лиц, переместившихся в период военного положения по программе "Убежище" через платежную систему PrivatMoney,

– говорится в сообщении.

На компенсацию могут претендовать владельцы жилых помещений, бесплатно предоставляющих жилье переселенцам. По правилам, гость должен иметь статус ВПЛ.

Размер компенсации составляет 14.77 гривен за одного человека в сутки. Сумма компенсации за месяц составляет 450 гривен тоже за одного человека.

Денежные средства могут быть перечислены на банковский счет через платежную систему PrivatMoney.

Как получить компенсацию

Сначала следует зарегистрировать свое жилье на сайте по этой ссылке .

Не позднее следующего дня подать заявление в органы местного самоуправления (исполнительный комитет). Там нужно указать имя и отчество каждого из размещенных лиц, добавляя копии документов, удостоверяющих их лица.

Если количество переселенцев меняется или вы уже не предоставляете жилье, нужно тоже сообщить об этом.

Тогда уже обратиться в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилья для получения денежной помощи.

Новая социальная программа для украинцев в Польше

Еще одна благотворительная организация согласилась выплатить финансовую помощь украинцам в Польше. Речь идет о немецком фонде Diaconie Katastrophenhilfe.

Он выделит по 700 злотых (примерно 4 500 гривен) на взрослого заявителя и по 600 злотых (почти 3 900 гривен) – на каждого другого члена семьи подающего заявку.

Эти суммы будут выплачиваться ежемесячно в течение 3 месяцев. Денежная поддержка направлена на граждан Украины, оказавшихся в Польше из-за военной агрессии России против Украины.

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