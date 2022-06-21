Кошти надає Товариство Червоного Хреста України в рамках співпраці між Міністерством розвитку громад і територій України, Міжнародною Федерацією Червоного Хреста та Червоного Півмісяця та ТЧХУ. Про це повідомили на офіційній сторінці "Приватбанку".

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Яка сума грошової допомоги

Організація розпочинає виплату компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану по програмі "Прихисток" через платіжну систему PrivatMoney,

– мовиться в повідомленні.

На компенсацію можуть претендувати власники житлових приміщень, які безплатно надають житло переселенцям. За правилами, гість повинен мати статус ВПО.

Розмір компенсації становить 14,77 гривні за одну людину на добу. Сума компенсації за місяць становить 450 гривень теж за одну особу.

Кошти можуть бути перераховані на банківський рахунок через платіжну систему PrivatMoney.

Як отримати компенсацію

Спочатку слід зареєструвати своє житло на сайті за цим посиланням.

Не пізніше ніж наступного дня подати заяву до органів місцевого самоврядування (виконавчого комітету). Там потрібно вказати ім'я та по батькові кожної з розміщених осіб, додаючи копії документів, що посвідчують їхні особи.

Якщо кількість переселенців змінюється або ви вже не надаєте житло, треба теж повідомити в про це.

Тоді вже звернутись до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування житла для отримання грошової допомоги.

Нова соціальна програма для українців у Польщі

Ще одна благодійна організація зголосилася виплатити фінансову допомогу українцям у Польщі. Мовиться про німецький фонд Diaconie Katastrophenhilfe.

Він виділить по 700 злотих (приблизно 4 500 гривень) на дорослого заявника та по 600 злотих (майже 3 900 гривень) – на кожного іншого члена сім'ї того, хто подавав заявку.

Ці суми виплачуватимуть щомісяця впродовж 3 місяців. Грошова підтримка спрямована на громадян України, які опинилися в Польщі через воєнну агресію Росії проти України.

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