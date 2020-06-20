Украинцы могут путешествовать в США во время карантина: условия
Украинцам и всем иностранцам, которые имеют действительную американскую визу, разрешен въезд в Соединенные Штаты Америки во время карантина из-за коронавируса.
В пресс-службе посольства США в твиттере напомнили условия для въезда в страну.
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Условия въезда в США
Если у вас есть действующая виза в США и в течение последних 14 дней вы находитесь в Украине или в другой стране, на которую не распространяются ограничения, связанные с COVID-19, вы можете отправляться в США.
Заметим, что если человек намерен въехать в Америку транзитным рейсом, то следует тщательно учитывать ограничения, связанные с коронавирусом.
Однако эти правила не распространяются на граждан США или законных постоянных жителей США, то есть владельцев "зеленой карты", которые готовы вернуться домой из Украины.
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- Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки с 15 июня.
- Страны ЕС разрешили въезд только гражданам ЕС, дипломатам, людям с разрешением на работу или видом на жительство.
- Страны, граждане которых будут прибывать в Украину, разделили на "красные" (с худшей эпидемиологической ситуацией) и "зеленые" зоны.
- Граждане из "красной" зоны должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.
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