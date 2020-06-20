Українці та всі іноземці, які мають дійсну американську візу, можуть в'їжджати до Сполучених Штатів Америки під час карантину через коронавірус.

У пресслужбі посольства США у твітері нагадали умови для в’їзду в країну.

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Які умови в’їзду до США

Якщо у вас є дійсна віза в США і протягом останніх 14 днів ви перебуваєте в Україні або в іншій країні, на яку не поширюються обмеження, пов'язані з COVID-19, ви можете вирушати до США.

Зауважимо, що якщо людина має намір в'їхати до Америки транзитним рейсом, то слід ретельно враховувати обмеження, пов'язані із коронавірусом.

Важливо! Під час подорожі до США транзит через певні країни, включаючи країни Шенгенської зони, Велику Британію, Ірландію, Китай, Іран, Бразилію, поки заборонений для більшості іноземців з візами.

Однак ці правила не поширюються на громадян США або законних постійних жителів США, тобто власників "зеленої карти", які готові повернутися додому з України.

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Країни, громадяни яких прибуватимуть до України, поділили на "червоні" (з гіршою епідеміологічною ситуацією) та "зелені" зони.

Громадяни з "червоної" зони мають пройти обов'язкову 14-денну обсервацію або самоізоляцію.



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