Акция прошла 13 октября в столице Бельгии. Это произошло в день, когда Йенс Столтенберг прокомментировал слова топ-чиновника Альянса о якобы "физическом" ответе НАТО, если Россия применит ядерное оружие.

Читайте также "Украина – щит цивилизованного мира": ко Дню защитников в 50 зарубежных городах проведут акции

У штаб-квартиры НАТО люди вышли на митинг

Когда министры обороны НАТО встретились сегодня (13 октября – 24 канал) в Брюсселе на второй день переговоров по кризису в Украине, десятки человек собрались у штаб-квартиры оборонного Альянса в знак протеста против войны,

– говорится в сообщении.

Люди держали украинские флаги и плакаты с надписями:

"НАТО остановите геноцид России";

"остановите войну, сохраните жизнь";

"Россия бомбит нас каждый день";

"Украине нужны танки, РСЗО, пушки, деньги".

Украинцы вышли на акцию протеста / Фото Sky News

Люди в Швеции требовали признать Россию страной-террористом

Следует вспомнить, что 10 октября в Швеции люди вышли на акцию и призвали страну признать Россию государством-террористом. Также участники акции призвали предоставить Украине больше оружия и ПВО.

Террористические действия России не сломят наш дух, а только сплотят нас в борьбе против захватчиков. Помогайте Украине, помогайте ВСУ!

– сказала Алена Кашина, представительница Nordic Ukraine Forum.

Предварительно известно, что это была спонтанная демонстрация, обусловленная массовым обстрелом украинских городов, который 10 октября совершила Россия. Подробнее об акции читайте по ссылке.

Смотрите также – в Варшаве прошла масштабная акция в поддержку Украины: видео