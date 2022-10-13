Акція відбулась 13 жовтня в столиці Бельгії. Це відбулось в день, коли Єнс Столтенберг прокоментував слова топ-посадовця Альянсу про нібито "фізичну" відповідь НАТО, якщо Росія застосує ядерну зброю.

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Біля штаб-квартири НАТО люди вийшли на мітинг

Коли міністри оборони НАТО зустрілися сьогодні (13 жовтня – 24 канал) в Брюсселі на другий день переговорів щодо кризи в Україні, десятки людей зібралися біля штаб-квартири оборонного Альянсу на знак протесту проти війни,

– мовиться в повідомленні.

Люди тримали українські прапори та плакати з написами:

"НАТО зупиніть геноцид Росії";

"зупиніть війну, збережіть життя";

"Росія бомбить нас щодня";

"Україні потрібні танки, РСЗВ, гармати, гроші".

Українці вийшли на акцію протесту / Фото Sky News

Люди у Швеції вимагали визнати Росію країною-терористом

Варто пригадати, що 10 жовтня в Швеції люди вийшли на акцію та закликали країну визнати Росію державою-терористом. Також учасники акції закликали надати Україні більше зброї та засоби ППО.

Терористичні дії росії не зламають наш дух, а лише згуртують нас у боротьбі проти загарбників. Допомагайте Україні, допомагайте ЗСУ!

– сказала Альона Кашина, представниця Nordic Ukraine Forum.

Попередньо відомо, що це була спонтанна демонстрація, зумовлена масовим обстрілом українських міст, який 10 жовтня здійснила Росія. Детальніше про акцію читайте за посиланням.

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