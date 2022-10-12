Проведення всесвітньої кампанії, присвяченої відзначенню Дня захисників і захисниць України, пройде у закордонних містах. У мітингах візьмуть участь активісти й представники українських діаспор та громад у різних державах світу, а також місцеві мешканці країн, де відбуватимуться акції.

Важливо Активісти вийдуть на демонстрації в рамках всесвітньої кампанії #DefendingUkraine

У 50 закордонних містах проведуть мітинги

Мета мітингів – донести цілому світу розуміння важливості збереження незалежності України та відновлення її територіальної цілісності шляхом перемоги над агресором і країною-терористкою – Росією.

Акції проведуть навколо відомих будівель та пам’ятників, а також на центральних площах.

За попередньою інформацією, мітинги пройдуть у містах Австралії, Бельгії, Грузії, Германії, Франції, Греції, Італії, Польщі, Словаччині, Португалії, Румунії, Іспанії, США, Великої Британії та інших.

Зауважимо, що українські захисники й захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу воїнів багатьох поколінь, воїнів різних країн – усіх, хто протягом століть боронив ідеали свободи, відстоював державність і виборював незалежність.

Зверніть увагу! Приєднатися до акції можна за посиланням. А весь список міст, де пройдуть мітинги, дивіться тут.

Нагадаємо, що раніше у Ліоні люди вийшли з плакатами, щоб вкотре заявити, що Росія – країна-терористка. Так, в акції взяли участь представники української діаспори й французи, які підтримують Україну і засуджують вторгнення Росії та її воєнні злочини.

До того ж українці в Італії продовжують виходити на протестні акції на підтримку нашої країни. Вони привертають увагу до того, що відбувається нині в Україні.

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