Учасники акції планують стати в "Коло оборони" навколо пам’ятників, будівель чи впізнаваних споруд у своїх містах, ніби захищаючи те, що всередині (символ свободи, демократії чи свободи). Це образно покаже, як у цей час мужні українці на передовій захищають цінності всього цивілізованого світу.

До теми "Росія – терорист": у французькому Ліоні пройшла акція на підтримку України

Сьогодні Україна є "щитом Європи" та всього цивілізованого світу. Наша держава та її воїни ведуть війну проти російського агресора та захищають не лише себе, а й всю Європу, США, усі демократичні країни від натиску загарбницьких сил тиранії та диктатури.

Українські захисники сьогодні уособлюють героїзм і мужність воїнів багатьох поколінь, воїнів різних держав – усіх тих, хто віками відстоював ідеали свободи, відстоював державність, боровся за незалежність.

Сучасна Росія – терористична держава, яка розуміє лише мову сили. Зупинити її може лише перемога української армії на полі бою в Україні та за допомогою сучасної західної зброї. Тому дуже важливо стояти і підтримувати Україну до самої перемоги.

У жовтні ……, о …… (вказати дату та час) …… (вказати місце проведення мітингу) також проведуть мітинг українці, які проживають у …… (вказати назву свого міста), які візьмуть участь у # Всесвітня кампанія DefendingUkraine.

Організатори запрошують представників ЗМІ, місцевої влади, українців …… (вказати назву свого міста), а також усіх …….. (вказати громадян своєї країни), яких хвилює українська війна з Росією.

Співавторами цього проєкту є …………….