Украинцы начали активнее искать работу заграницей на фоне ослабления карантина: топ-3 страны

На фоне ослабления карантинных ограничений, украинцы снова активно взялись за поиск работы. Преобладает здесь работа за рубежом.

Інформацію про збільшення кількості резюме та відновлення інтересу до пошуку роботи за кордоном опублікував Національний банк України.

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Як приклад НБУ наводить дані частоти запитів про роботу за кордоном українською та російською мовами з території України. Перше місце посідає робота в Польщі. На другій позиції – Німеччина. Замикає першу трійку Чехія.

"Водночас у цілому економічна активність залишалася слабкою, про що свідчили поглиблення падіння попиту та обсягів виробництва електроенергії, в цілому негативні очікування підприємств щодо зайнятості, а також низький рівень кількості нових вакансій", – відзначили в НБУ.

Нагадаємо, що українці можуть отримати статус безробітного та оформити виплати допомоги із безробіття онлайн. Заяву про надання статусу безробітного можна подати через електронну пошту та портал "Дія".

Нацбанк також відзначає, що 83% підприємств не очікують змін у кількості працівників. Виняток – сільськогосподарські підприємства очікують збільшення зайнятості на фоні сезонних робіт, а також дещо поліпшилися очікування в підприємств торгівлі та переробної промисловості, крім імпортерів. Попри це, кількість нових вакансій на work.ua практично не змінюється.

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