Видео с места событий появилось в телеграм-канале "Труха". Рассказываем, как прошла встреча.
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Шарий агрессивно отреагировал на обвинения в прокремлевской позиции
Реагируя на обвинения в российской пропаганде, Шарий начал толкать украинцев. Если бы не испанская полиция, стычка могла бы перерасти в драку.
Сам Шарий агрессивно заявил: "Покажите мне хотя бы одно видео (речь идет о видео с российской пропагандой)". Однако, как известно, прокремлевских высказываний на заблокированных каналах экс-блогера было предостаточно.
Напомним, ранее активист Сергей Стерненко запустил флешмоб в твиттере с требованием к Испании выдать Шария.
Смотрите видео эпичного столкновения
Напомним, что сейчас Анатолий Шарий прячется в Испании и продолжает появляться на российских каналах.