Дмитрий Разумков подчеркнул, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победе над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.

Глава Верховной Рады напомнил, что Украина понесла огромные потери: "и в смысле экономики, и, главное, людей". По его словам, нет ни одной украинской семьи, которая бы не пострадала от Второй мировой войны.

Читайте также Это благодарность и память, – Зеленский о Дне победы над нацизмом

Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства. Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня могли говорить о 9 мая, как Дне победы над нацизмом (во Второй мировой войне – 24 канал). И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране – будь то России, Беларуси или европейским государствам,

– сказал спикер парламента.

Дмитрий Разумков также добавил, что украинцы должны помнить и знать историю, какой бы она ни была: "А те уроки, которые она нам дала, мы должны хорошо учесть и не допускать повторений".

К слову. Дмитрий Разумков вместе с Русланом Стефанчуком и председателями комитетов Совета приняли участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне и возложили цветы к памятнику на могиле Неизвестного солдата.

Зеленский почтил память погибших

Президент Владимир Зеленский 9 мая принял участие в церемонии чествования памяти погибших во Второй мировой войне.

Почетный караул установил венок к Могиле Неизвестного солдата. Сам глава государства возложил цветы к Вечному огню.

Церемония памяти: смотрите видео