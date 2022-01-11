Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии 24 каналу отметил, что министерство взаимодействует с казахстанской властью и правительствами иностранных государств для защиты интересов украинцев в Казахстане.

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Украинцы уже не спешат покидать Казахстан

Ранее примерно 150 граждан обратились в украинское посольство за помощью в возвращении на Родину.

В связи с постепенной стабилизацией ситуации часть из них сообщает об изменениях своих планов и решает оставаться на территории Казахстана,
– уточнил Николенко.

В Киев на днях выполнят регулярные рейсы

Представитель МИД также добавил, что международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, исключениями являются лишь некоторые рейсы европейских авиакомпаний.

На 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев, которыми могут воспользоваться наши граждане,
– сообщил он.

Восстанавливается и транспортное сообщение, в частности железнодорожное, между крупными казахстанскими городами.

Украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины, которые хотят добраться до Нур-Султана для дальнейшего вылета в Киев.

Дипломаты также согласовали с авиакомпанией Air Astana возможность бесплатного перебронирования билетов отмененных рейсов из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана. В ведомстве рекомендуют украинцам, которые хотят воспользоваться этой опцией, заблаговременно проверять наличие мест и даты рейсов.

По информации казахстанской стороны, международный аэропорт Астаны также готов к возобновлению полноценной работы. О точном времени открытия аэропорта сообщат позже.

Среди пострадавших в Казахстане украинцев нет

В МИД подчеркнули, что украинцев нет среди пострадавших или задержанных во время последних событий в Казахстане.

Посольство Украины поддерживает регулярную связь с гражданами, будет продолжать оказывать им консульскую помощь и информировать о возможных путях выезда из страны.

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