Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии 24 каналу отметил, что министерство взаимодействует с казахстанской властью и правительствами иностранных государств для защиты интересов украинцев в Казахстане.
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Украинцы уже не спешат покидать Казахстан
Ранее примерно 150 граждан обратились в украинское посольство за помощью в возвращении на Родину.
В связи с постепенной стабилизацией ситуации часть из них сообщает об изменениях своих планов и решает оставаться на территории Казахстана,
– уточнил Николенко.
В Киев на днях выполнят регулярные рейсы
Представитель МИД также добавил, что международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, исключениями являются лишь некоторые рейсы европейских авиакомпаний.
На 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев, которыми могут воспользоваться наши граждане,
– сообщил он.
Восстанавливается и транспортное сообщение, в частности железнодорожное, между крупными казахстанскими городами.
Украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины, которые хотят добраться до Нур-Султана для дальнейшего вылета в Киев.
Дипломаты также согласовали с авиакомпанией Air Astana возможность бесплатного перебронирования билетов отмененных рейсов из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана. В ведомстве рекомендуют украинцам, которые хотят воспользоваться этой опцией, заблаговременно проверять наличие мест и даты рейсов.
По информации казахстанской стороны, международный аэропорт Астаны также готов к возобновлению полноценной работы. О точном времени открытия аэропорта сообщат позже.
Среди пострадавших в Казахстане украинцев нет
В МИД подчеркнули, что украинцев нет среди пострадавших или задержанных во время последних событий в Казахстане.
Посольство Украины поддерживает регулярную связь с гражданами, будет продолжать оказывать им консульскую помощь и информировать о возможных путях выезда из страны.
Ситуация в Казахстане: главное
- Масштабные протесты в стране продолжаются более недели, однако ситуация обострилась 5 января. В этот день возникли столкновения между активистами и силовиками.
- Из-за того, что казахские силовики отказывались стрелять в собственный народ, президент Касым Жомарт-Токаев обратился к странам ОДКБ с просьбой ввести войска.
- Официально, в Казахстане находится более 2 тысяч так называемых "миротворцев", которым дали разрешения стрелять в протестующих.
- 11 января Токаев заявил, что через 2 дня войска ОДКБ начнут отход из страны, потому что их миссия "успешно завершилась".
- 9 января власти заявили о 164 жертвах, однако впоследствии эту информацию назвали "технической ошибкой". Среди погибших есть дети в возрасте 4 и 11 лет. Всего на акциях задержали почти 10 тысяч человек.
Обратите внимание – последствия протестов в Казахстане: смотрите видео