Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии 24 каналу отметил, что министерство взаимодействует с казахстанской властью и правительствами иностранных государств для защиты интересов украинцев в Казахстане.

Читайте также В Казахстане арестовывают журналистов, освещавших протесты

Украинцы уже не спешат покидать Казахстан

Ранее примерно 150 граждан обратились в украинское посольство за помощью в возвращении на Родину.

В связи с постепенной стабилизацией ситуации часть из них сообщает об изменениях своих планов и решает оставаться на территории Казахстана,

– уточнил Николенко.

В Киев на днях выполнят регулярные рейсы

Представитель МИД также добавил, что международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, исключениями являются лишь некоторые рейсы европейских авиакомпаний.

На 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев, которыми могут воспользоваться наши граждане,

– сообщил он.

Восстанавливается и транспортное сообщение, в частности железнодорожное, между крупными казахстанскими городами.

Украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины, которые хотят добраться до Нур-Султана для дальнейшего вылета в Киев.

Дипломаты также согласовали с авиакомпанией Air Astana возможность бесплатного перебронирования билетов отмененных рейсов из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана. В ведомстве рекомендуют украинцам, которые хотят воспользоваться этой опцией, заблаговременно проверять наличие мест и даты рейсов.

По информации казахстанской стороны, международный аэропорт Астаны также готов к возобновлению полноценной работы. О точном времени открытия аэропорта сообщат позже.

Среди пострадавших в Казахстане украинцев нет

В МИД подчеркнули, что украинцев нет среди пострадавших или задержанных во время последних событий в Казахстане.

Посольство Украины поддерживает регулярную связь с гражданами, будет продолжать оказывать им консульскую помощь и информировать о возможных путях выезда из страны.

Ситуация в Казахстане: главное

Масштабные протесты в стране продолжаются более недели, однако ситуация обострилась 5 января. В этот день возникли столкновения между активистами и силовиками.

Из-за того, что казахские силовики отказывались стрелять в собственный народ, президент Касым Жомарт-Токаев обратился к странам ОДКБ с просьбой ввести войска.

Официально, в Казахстане находится более 2 тысяч так называемых "миротворцев", которым дали разрешения стрелять в протестующих.

11 января Токаев заявил, что через 2 дня войска ОДКБ начнут отход из страны, потому что их миссия "успешно завершилась".

9 января власти заявили о 164 жертвах, однако впоследствии эту информацию назвали "технической ошибкой". Среди погибших есть дети в возрасте 4 и 11 лет. Всего на акциях задержали почти 10 тысяч человек.

Обратите внимание – последствия протестов в Казахстане: смотрите видео