Об этом президент США сказал во время встречи с американскими военными, размещенными в Польше.
Важно Мы видели такое только в фильмах ужасов, – Байден о Мариуполе
Джо Байден не скрывал своего восторга от украинцев.
У украинцев есть хребет. У них много мужества. Посмотрите, как они наступают... Женщины, молодые люди стоят перед чертовым танком и просто говорят: "Я не пойду. Я держу свою позицию". Украинцы – невероятные,
– сказал американский лидер.
Он добавил, что военные США могли бы увидеть это собственными глазами, если бы были в Украине.
Также президент США сказал:
- Ставки в войне, которую развязала Россия в Украине, выходят далеко за пределы украинских границ.
- Вопрос в том, кто победит? Победит демократия и ценности, которые мы разделяем? Или автократии одержат победу? Вот, что на самом деле поставлено на карту.
Президент США встретился с американскими военными: смотрите видео