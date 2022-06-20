Эффект грязной посуды

Но есть люди, которые моют грязную посуду, когда не осталось чистой. В науке о поведении этот эффект называется "гиперболическим дисконтированием". В народе – "лень".

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Причина в том, что наши желания по мере приближения события меняются не линейно, а по гиперболе. Чем ближе событие, тем сильнее.

Когда мы себе говорим – "Завтра проснусь и займусь спортом!" – мы оцениваем будущий положительный эффект от спорта выше желания поспать. Но когда наступает завтра, положительный эффект от спорта не меняется, а желание поспать резко растет. Это простые примеры, теперь перейдем к сложным.

Армию можно финансировать до войны, а можно – после. Тероборону можно создать перед войной, а можно вместо. На Швейцарию с развитой теробороной в двух мировых войнах никто не напал.

Как украинцы растрескивают будущее

Можно поддерживать политика до выборов, а после выборов можно финансировать коррупцию. Ведь если до выборов политик может рассчитывать на ближний круг, тогда после выборов ближний круг может рассчитывать на политика.

Можно перед выборами сосчитать свои налоги и затем изучить программы политиков – как они планируют тратить эти налоги. А можно лениться и голосовать за простые решения.

Американские экономисты исследовали гиперболическое дисконтирование, предлагая определенную сумму сегодня или 100 долларов в год. Рациональный порог – 96 долларов (100 долларов – минус инфляция). Но американцы в среднем соглашались на 80 долларов прямо сейчас.

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В Украине также исследуют гиперболическое дисконтирование. Избирателям предлагают обменять сотни тысяч своих налогов за пять лет на продуктовый пакет или деньги сегодня. Многие соглашаются на сотни гривен сейчас в обмен на свой голос.

В первом случае потери составляют 20%. Во втором – 99,9%. Стоит ли удивляться, что у американцев более эффективно управление, лучшая армия и более мощная экономика. А еще они чаще бегают по утрам и реже откладывают на завтра решение важных проблем.

Рецепт выздоровления – взросление общества

Гиперболическое дисконтирование лечится рациональным мышлением и опытом. Причем опыт более важен. Можно объяснить подростку, что посуду лучше помыть сразу после еды, но без опыта он скорее оставит это дело "на потом".

Социум тоже демонстрирует подростковое поведение там, где он не имеет опыта и/или не способен мыслить рационально. "А вдруг мама придет с работы и помоет?" – думает подросток. "А вдруг новый президент за нас все решит? – полагает общество.

По статистике, эффективное государство может построить 7% "взрослых" граждан. За 15% выходит пятьдесят на пятьдесят. За 30% эффективное администрирование наших налогов практически неизбежно. Осталось решить, где взять эти 30%.

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