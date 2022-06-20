Эффект грязной посуды
Но есть люди, которые моют грязную посуду, когда не осталось чистой. В науке о поведении этот эффект называется "гиперболическим дисконтированием". В народе – "лень".
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Причина в том, что наши желания по мере приближения события меняются не линейно, а по гиперболе. Чем ближе событие, тем сильнее.
Когда мы себе говорим – "Завтра проснусь и займусь спортом!" – мы оцениваем будущий положительный эффект от спорта выше желания поспать. Но когда наступает завтра, положительный эффект от спорта не меняется, а желание поспать резко растет. Это простые примеры, теперь перейдем к сложным.
Как украинцы растрескивают будущее
Можно поддерживать политика до выборов, а после выборов можно финансировать коррупцию. Ведь если до выборов политик может рассчитывать на ближний круг, тогда после выборов ближний круг может рассчитывать на политика.
Можно перед выборами сосчитать свои налоги и затем изучить программы политиков – как они планируют тратить эти налоги. А можно лениться и голосовать за простые решения.
Американские экономисты исследовали гиперболическое дисконтирование, предлагая определенную сумму сегодня или 100 долларов в год. Рациональный порог – 96 долларов (100 долларов – минус инфляция). Но американцы в среднем соглашались на 80 долларов прямо сейчас.
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В Украине также исследуют гиперболическое дисконтирование. Избирателям предлагают обменять сотни тысяч своих налогов за пять лет на продуктовый пакет или деньги сегодня. Многие соглашаются на сотни гривен сейчас в обмен на свой голос.
В первом случае потери составляют 20%. Во втором – 99,9%. Стоит ли удивляться, что у американцев более эффективно управление, лучшая армия и более мощная экономика. А еще они чаще бегают по утрам и реже откладывают на завтра решение важных проблем.
Рецепт выздоровления – взросление общества
Гиперболическое дисконтирование лечится рациональным мышлением и опытом. Причем опыт более важен. Можно объяснить подростку, что посуду лучше помыть сразу после еды, но без опыта он скорее оставит это дело "на потом".
По статистике, эффективное государство может построить 7% "взрослых" граждан. За 15% выходит пятьдесят на пятьдесят. За 30% эффективное администрирование наших налогов практически неизбежно. Осталось решить, где взять эти 30%.
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