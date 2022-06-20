Ефект брудного посуду

Але є люди, які миють брудний посуд, коли не лишилося чистого. У науці про поведінку цей ефект називається "гіперболічним дисконтуванням". У народі – "лінь".

Не пропустіть Що дав Польщі вступ до ЄС та як може змінити Україну

Причина в тому, що наші бажання з наближенням події змінюються не лінійно, а по гіперболі. Що ближче подія, то сильніше.

Коли ми собі говоримо – "Завтра прокинусь і займуся спортом!" – ми оцінюємо майбутній позитивний ефект від спорту вище, ніж бажання поспати. Але коли настає завтра, позитивний ефект від спорту не змінюється, а бажання поспати різко зростає. Це прості приклади, тепер перейдемо до складних.

Армію можна фінансувати до війни, а можна – після. Тероборону можна створити перед війною, а можна замість. На Швейцарію із розвиненою теробороною у двох світових війнах ніхто не напав.

Як українці розтринцюють майбутнє

Можна підтримувати політика до виборів, а можна після виборів фінансувати корупцію. Адже якщо до виборів політик може розраховувати лише на ближнє коло, тоді після виборів ближнє коло може розраховувати на політика.

Можна перед виборами порахувати свої податки і потім вивчити програми політиків – як вони планують ці податки витрачати. А можна лінуватися і голосувати за прості рішення.

Американські економісти досліджували гіперболічне дисконтування, пропонуючи певну суму сьогодні або 100 доларів за рік. Раціональний поріг – 96 доларів (100 доларів мінус інфляція). Але американці в середньому погоджувалися на 80 доларів просто зараз.

Цікаве Ляпас "збирачу" земель: Токаєв передбачив кроки Путіна й зіграв на випередження

В Україні також досліджують гіперболічне дисконтування. Виборцям пропонують обміняти сотні тисяч своїх податків за п'ять років на продуктовий пакет чи гроші сьогодні. Багато хто погоджується на сотні гривень зараз в обмін на свій голос.

У першому випадку втрати становлять 20%. У другому – 99,9%. Чи варто дивуватися, що в американців ефективніше управління, краща армія й потужніша економіка. А ще вони частіше бігають уранці й рідше відкладають на завтра вирішення важливих проблем.

Рецепт одужання – дорослішання суспільства

Гіперболічне дисконтування лікується раціональним мисленням та власним досвідом. Причому досвід важливіший. Можна пояснити підлітку, що посуд краще помити одразу після їжі, але без досвіду він швидше залишить цю справу "на потім".

Соціум теж демонструє підліткову поведінку там, де він не має досвіду і/або він не здатний мислити раціонально. "А раптом мама прийде з роботи і помиє?" – думає підліток. "А раптом новий президент за нас все вирішить? – думає суспільство.

За статистикою, ефективна держава може побудувати 7% "дорослих" громадян. За 15% виходить п'ятдесят на п'ятдесят. За 30% ефективне адміністрування наших податків практично неминуче. Залишилось вирішити, де взяти ці 30%.

Актуальне – Кличко пообіцяв втілити мрію київського активіста Романа Ратушного, який загинув у бою з окупантами: дивіться відео