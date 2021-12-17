Украинцы о работе за рубежом: труд в сверхтяжелых условиях может забрать самое главное –здоровье

По результатам социологических исследований, самый большой страх у украинцев, которые планируют ехать за границу на заработки – это быть обманутыми и вернуться домой ни с чем. Однако трудовые мигранты "со стажем" признаются, что это еще не все реальные риски.

Труд в тяжелые условиях может забрать самое главное – здоровье, даже у молодых.

В случае возникновения проблем со здоровьем, украинец может "влететь в копеечку", так как болеть за границей дорого. Например, в Польше даже при наличии страховки ждать приема профильного врача приходится от нескольких месяцев до года.

Я живу в Великопольском, хотел попасть к аллергологу, чтобы провести одну процедуру, некоторые тесты, скажем так. Я обзвонил все больницы по направле,нию от моего семейного врача и ближайшая дата, когда меня могли принять – это через 2 месяца. Вывод – я не хочу ждать. Окей. Тогда я иду в частную клинику и плачу деньги,

– рассказал гастарбайтер Андрей Зеланс.

Еще одна история – от украинки, которая работает в Германии: у женщины опухли руки от работы, а указательный палец распух и вообще не сгибается.

По статистике Международной организации по миграции, ежегодно из Украины выезжает не менее 3 млн трудовых мигрантов. Тем не менее, специалисты предостерегают, что из-за работы за рубежом можно навсегда потерять не только здоровье, но и пенсионный стаж.